Cette maman refuse de fêter Noël avec sa fille, à cause du petit budget de ses cadeaux

Une femme a confié que sa mère avait songé à boycotter sa fête de Noël en famille pour une raison qui l’a laissée totalement perplexe.

On attend tous Noël avec impatience ! En plus de se faire plaisir sur le plan gastronomique, c’est aussi le moment de l’ouverture des cadeaux qui excite tant.

Pourtant, pour certaines familles, Noël peut aussi être une période d’inquiétude et de stress sur le plan financier. C’est le cas de cette maman qui possède un budget limité pour les fêtes, mais qui fait de son mieux pour faire plaisir à tout le monde.

C’est sur le forum Mumsnet qu’elle a partagé son témoignage : sa mère a laissé entendre qu’elle ne viendrait pas fêter Noël avec elle, car elle était déçue du budget que sa fille lui a alloué pour les cadeaux.

Crédit photo : iStock

Elle explique qu’elle avait déjà dépensé plus de 114 euros pour un spectacle de mimes pour sa mère et sa fille de 7 ans, mais sa mère continue de se plaindre du budget cadeaux en arguant que ce n'est pas assez, alors qu’elle était prévenue de la situation.

« En Septembre, j’ai dit à ma mère que ma fille voulait aller à un spectacle de mimes. Ma fille n’est jamais allée dans un théâtre car ça avait été annulé avant et je n’avais pas le budget car je ne travaillais pas à l’époque. Ma mère m’a dit qu’elle voulait y aller mais qu’elle ne pouvait pas s’offrir le billet alors j’ai décidé de lui offrir aussi pour Noël. Je lui ai donc dit que si je le faisais, elle n’aurait qu’un petit cadeau à ouvrir à Noël car les billets me coûtaient déjà plus que mon budget habituel. Mais elle m’a dit que c’était bon pour elle ».

Sa mère voulait plus de cadeaux de la part de sa fille

Cependant, sa mère continue de s’inquiéter sur les autres cadeaux qu’elle pourrait recevoir lors de la soirée de Noël. De plus, la jeune femme confie qu’elle ne recevait jamais de cadeaux de sa mère car elle ne travaillait pas, mais cette dernière s’attend toujours à ce qu’elle dépense à foison pour ses parents.

« Nous sommes allés au spectacle la semaine dernière et on a passé un super moment. J’ai payé pour tout, j’ai conduit, j’ai payé le parking et acheté des boissons. Le tout m’a coûté 137 euros. Et aujourd’hui j’ai vu ma mère. Elle m’a dit qu’elle était impatiente d’ouvrir tous les autres cadeaux que j’avais à lui offrir. Je lui ai rappelé que j’avais déjà payé pour le spectacle donc elle n’aurait qu’un cadeau qui coûterait une dizaine d’euros ».

iStock

Sa mère a alors fait part de sa déception, reprochant à sa fille ne pas dépenser plus d’argent pour elle, et l’a alors menacé de ne pas venir fêter Noël. Avant de se raviser pour le bien de sa petite-fille.

« Elle m’a écrit disant qu’elle était déçue de moi et a pensé à ne pas venir me voir pour Noël, mais elle le fera juste pour le bien de ma fille. Elle a dit qu’elle savait que j’avais dépensé plus de 230 euros pour ma fille, mais je l’ai fait parce que je lui ai offert quelque chose qu’elle voulait depuis longtemps et je n’avais pas l’argent avant pour lui offrir. Généralement, je limite les cadeaux pour ma fille à 80-100 euros ».