Envie de changer du traditionnel arbre de Noëlpour cette année ? Voici 15 sapins de Noël avec une décoration originale à découvrir d’urgence.

Sapin de Noël : 15 idées de décoration originale à découvrir

À voir aussi

Sapin de Noël en bois, décoré avec des boules de Noël avec de différentes couleurs. Crédit : novoselov

À l’approche des fêtes de la Nativité – la plus populaire au monde –, il est grand temps de préparer et de décorer le sapin de Noël. En matière d’arbres de Noël, le choix est vaste, que vous préfériez un modèle naturel ou artificiel. Il en est de même pour les décorations et la manière de le décorer. Et si vous changiez du traditionnel sapin de Noël vert en bois naturel ou en PVC ? Pourquoi ne pas opter pour l’originalité en créant un sapin de Noël personnalisé ? Non seulement, vous allez pouvoir insuffler une nouvelle ambiance déco dans votre maison, mais vous pourrez aussi réaliser des économies en mettant à profit des objets que vous avez sans doute déjà en stock.

Il suffit de quelques tours de bricolage pour fabriquer vous-même un sapin de Noël DIY. Parfois, il vous faut simplement quelques branches séchées, du carton, un fil en métal pour le sapin, ainsi que quelques boules et une guirlande pour le décorer de la manière la plus simple. Mais vous pouvez aussi choisir un sapin mural décoré avec des morceaux de papier de différentes couleurs, et agrémenté de plusieurs ampoules à LED. Parfois, quelques livres empilés peuvent faire l’affaire. Vous avez vraiment le choix. Si vous ne disposez pas des matériaux et accessoires nécessaires pour créer votre sapin de Noël original, achetez-les dans une boutique spécialisée dans le loisir créatif, les accessoires DIY ou le bricolage. Ces articles peuvent bénéficier de la livraison gratuite à domicile pour vous simplifier la vie. Afin de vous aider à trouver votre inspiration, voici 15 idées de décoration pour un sapin de Noël original au pied duquel placer vos cadeaux. Créez une ambiance de fête de Noël comme vous le souhaitez, quel que soit votre style d’intérieur.

1 – Sapin de Noël DIY en bois

Lesapin de Noël en boisest une tendance très en vogue. Il peut être accordé avec n’importe quelle ambiance, ou encore assorti avec votre déco de table comme les serviettes. Vous pouvez utiliser des branches ramassées dans la forêt, ou des bûches découpées finement dans des longueurs différentes. L’idée est de suspendre les branches sur un mur et de les attacher les unes aux autres à l’aide d’un fil en métal ou d’une ficelle de jute. Ajoutez un certain nombre de branches de différentes longueurs, en commençant du haut vers le bas de manière à obtenir la forme d’un sapin. Pour embellir votre sapin de Noël en bois, ne manquez pas de l’orner avec une guirlande lumineuse en optant pour des lumières chaudes, comme le jaune et le blanc. Vous pouvez aussi ajouter des boules et des LEDS étoilés.

2 – Sapin de Noël DIY réalisé avec des branches

Sapin de Noël fait avec des branches. Crédit : abracada

Ce sapin minimaliste ne nécessite que quelques branches que vous aurez ramassées dans la forêt. Assurez-vous d’avoir des branches de longueurs différentes pour constituer un sapin de Noël. Sur une planche épaisse ou un petit tronc d’arbre ciselé:

Disposez une longue branche bien droite pour former le tronc qui va accueillir les branches. Partez ensuite du bas vers le haut pour fixer une à une les branches à l’aide d’un fil de métal robuste. Assurez-vous que les branches soient disposées de manière à former une croix à chaque niveau. Une fois que tout est en place, décorez votre sapin selon vos envies.

3 – Sapin de Noël fait avec des palettes

Sapin de Noël en palettes. Crédit : pinterest

Pensez recyclage et faites des économies avec ce sapin fait de palettes.

Découpez-les dans des longueurs différentes pour constituer un sapin. L’idée est de les fixer sur le support vertical également en palette, en utilisant de la colle à bois rapide ou des clous. Après cette étape, vous pouvez appliquer une peinture ou un autre produit pour teinter le bois selon la finition souhaitée. Placez ensuite les décorations de votre choix, telles que des stickers, des boules, ou encore des petits LEDS.

Cette décoration de sapin originale n’occupe que peu de place dans votre maison.

4 – Sapin de Noël classique avec des décorations en bois

Déco en bois naturel sur un sapin de Noël traditionnel. Crédit : potterybarn.com vu sur Pinterest

Cette année, pourquoi ne pas opter pour une décoration de sapin de Noël axée sur l’ambiance naturelle ? Utilisez des décorations en bois de différentes sortes, telles que des maisonnettes en bois et des pignons de pin véritables. Vous pouvez les assortir avec des petites boules de coloris marron ou beige, et ajouter des étoiles de couleur blanche. Si vous ajoutez une guirlande lumineuse, préférez les lumières chaudes et neutres.

5 – Sapin de Noël lumineux minimaliste

Guirlande lumineuse formant un sapin de Noël sur le mur. Crédit : Ikea

Vous avez retrouvé la guirlande lumineuse de Noël de l’année dernière ? Profitez-en encore une fois tout en économisantsurl’achat d’un nouveau sapin. Si votre guirlande de Noël est assez longue, utilisez-la pour créer un sapin sur un mur. Placez quelques repères pour créer le sapin lumineux, puis mettez la guirlande en place pour former le contour du sapin. Pensez à agrémenter les lumières chaudes avec de petites touches décoratives en ajoutant des boules, entre autres.

6 – Sapin de Noël réalisé avec du masking tape

Sapin minimaliste fait avec du ruban de masquage. Crédit : pinterest

Au-delà de son aspect indéniablement économique, le sapin de Noël en masking tape assureun gain de place considérable en plus d’être facile à réaliser. Vous avez carte blanche sur le choix des couleurs pour le masking tape, avec possibilité d’utiliser plusieurs teintes selon vos préférences. Le ruban est utilisé pour tracer les branches, et pour «accrocher» des boules découpées dans du carton ou du papier cartonné. Pour commencer, dessinez le sapin sur un papier, avec le tronc et les branches. Une fois que vous avez terminé le dessin, reproduisez-le sur un mur bien propre et plane. Vous pouvez bien sûr décorer votre sapin en ruban de masquage avec des boules classiques et autres accessoires déco.

7 – Sapin de Noël en carton

Sapin de Noël en carton. Crédit : pinterest

En plus d’être économique et écologique, le sapin en cartonse révèle aussi facile à réaliser. Utilisez un carton à simple, double ou triple cannelure selon que vous souhaitez obtenir un sapin carton 2D ou 3D.

Tracez le triangle qui va former le sapin sur le carton à l’aide d’un papier qui fera office de patron. La fabrication d’un sapin en carton comporte différentes étapes qui varient en fonction du type de sapin de Noël que vous souhaitez créer. Vous pouvez laisser le carton tel quel ou le peindre en vert par exemple. Vous pouvez utiliser des cartons de plusieurs couleurs. Les décorations peuvent être réalisées à partir de papier carton qu’il suffit de coller sur le sapin. Des idées de déco pour sapin de Noël en carton sont à découvrir également dans la boutique DIY de votre choix.

8 – Sapin de Noël en bois découpé

Sapin en pin découpé. Crédit : https://www.etsy.com/- 26.73 €

Pour ce type de sapin original, vous avez besoin d’une planche en bois sur laquelle votre sapin sera découpé. Préférez le pin pour sa couleur. Une fois la découpe effectuée, il vous suffit de placer le sapin de Noël en bois contre un mur. L’étape suivante consiste à le décorer, en utilisant notamment des guirlandes lumineuses et des boules. Vous pouvez aussi coller des motifs découpés dans du papier ou du PVC.

Si la planche est assez épaisse et si vous avez la possibilité de faire la découpe facilement, vous pouvez fabriquer un sapin de Noël 2D en bois découpé que vous pourrez alors déplacer facilement. Pour cela, vous devez également fabriquer un socle sur lequel fixer le sapin. Faites assortir les décorations de votre sapin de Noël en bois en choisissant des matières naturelles au lieu d’un matériau artificiel.

9 – Sapin de Noël en guirlande

Guirlande décorative illuminée et sapin de Noël. Crédit : DURU Anthony

Pour ce sapin minimaliste, il vous faut une structure en bois dépliable et de forme conique. Une fois que la structure est en place, vous n’avez plus qu’à y enrouler la guirlande de manière à créer un sapin. Vous pouvez ajouter des décorations supplémentaires en plus des lumières LED de la guirlande, et placer une étoile au sommet du sapin original.

10 – Sapin de Noël traditionnel avec décoration d’inspiration chalet

Sapin de Noël avec déco aux teintes sobres. Crédit : pinterest

Le classique sapin de Noël vert reste très apprécié, mais c’est la manière de le décorer qui varie. Et si vous optiez pour l’esprit chalet ? Pour ce choix, vous aurez besoin de décorations aux couleurs de l’esprit chalet, telles que des boules de coloris beige, des étoiles blanches, des boules blanches, ainsi que des animaux de la ferme comme les moutons. Tous ces accessoires peuvent être commandés dans une boutique spécialisée.

11 – Sapin de Noël avec décorations de couleur rouge

Sapin de Noël avec déco de couleur rouge. Crédit : Andrey Sayfutdinov

Beaucoup d’entre nous aiment également le rougeen décoration de Noël. Placez des boules rouges de différentes tailles, en évitant de trop surcharger le sapin. Optez pour différentes teintes de rouge, adoptant une nuance plutôt marron, plutôt bordeaux ou prune selon les disponibilités. Agrémentez avec de petites bougies de coloris blanc et, si nécessaire, avec 2 ou 3 boules dans cette même teinte.

12 – Sapin de Noël décoré avec des boules vertes

Boules de Noël vertes. Crédit : Katrin Sauerwein

Au-delà de l’esprit nature qu’il crée, le vert reste une couleur très contemporaine. Adoptez l’esprit green touch en décorant votre arbre de Noël avec des boules aux différentes teintes de vert et en particulier le vert profond. Pensez aussi à varier les motifs, en choisissant à la fois des boules lisses et des boules à motifs ajourés. Vous pouvez ensuite assortir le tout avec quelques légères touches de beige ou marron.

13 – Sapin de Noël floqué traditionnel

Grand sapin de Noël floqué. Crédit : https://www.cdiscount.com/_ 65.99 €

Traditionnellement, sapin de Noël rime avec flocons de neige. Reproduisez l’ambiance enneigée chez vous en adoptant un sapin de Noël floqué que vous décorerez simplement avec une guirlande lumineuse. Pour cette dernière, préférez une seule teinte de couleur chaude, comme les petites lumières jaunes qui feront de l’effet.

14 – Sapin de Noël original en papier

Sapin de Noël en papier découpé rouge. Crédit : pinterest

Jouez la carte de la simplicité avec ce sapin de Noël en papier découpé. Il vous faut du papier épais que vous découperez de manière à obtenir des branches de différentes tailles. Montez-les sur un pic en bois. Placez une étoile ou une boule au sommet pour la finition. Vous obtenez un sapin léger, recyclable et économique, mais qui se distingue aussi par sa grande sobriété.

15 – Décorations de sapin de Noël bleu glacial

Sapin de Noël décoré avec des boules coloris bleu clair. Crédit : pinterest

Le bleu glacial fait partie des tendances de l’année pour décorer un sapin de Noël. Choisissez différentes teintes de bleu glacial pour les boules, allant du bleu virant vers le blanc, au bleu typique de la glace. Agrémentez votre sapin avec quelques boules et étoiles blanches. N’oubliez pas que toutes les décorations de fêtes, y compris celles qui sont nécessaires pour votre sapin de Noël, peuvent être achetées dans une boutique en ligne. Vos accessoires et matériels de bricolage sont également disponibles dans une boutique DIY à des prix abordables.