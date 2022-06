Inflation : top 10 des produits alimentaires les plus touchés par l'augmentation des prix

Vous l’avez forcément remarqué, au cours des derniers mois, l’inflation s’est envolée de manière historique, notamment sur les produits alimentaires. Mais jusqu’où ira cette augmentation des prix ?

Crédit : REUTERS

À voir aussi

Depuis de nombreux mois, les prix affichés dans les supermarchés français ne cessent de croître, et quasiment aucune référence n’échappe à cette hausse particulièrement significative. Conséquence, le porte-monnaie des consommateurs en prend un sérieux coup. Et cela se ressent également dans les chiffres : en septembre 2021, l’Insee estimait déjà à 2,1 % l’inflation sur un an. Huit mois plus tard, ce niveau s’élève désormais à 4,8 % d’inflation en un an, soit plus du double.

Et les aliments les plus touchés par l’inflation sont...

Comme si l’augmentation générale des prix n’était pas suffisante, elle touche en plus souvent des aliments de première nécessité comme les pâtes, la farine, l’huile ou encore les céréales. Un rapport d’avril 2022 de l’Institut Information Resources Inc (IRI), dont la principale mission est de calculer tous les mois l’inflation de produits de consommation dans les grandes surfaces, a récemment fait état du top 10 des catégories de produits dont les tarifs ayant subi la hausse la plus importante.

Les voici :

1. Pâtes : + 15,31 %

2. Viandes surgelées : + 11,34 %

3. Farines : + 10,93 %

4. Huiles : + 9,98 %

5. Moutardes : + 9,26 %

6. Cafés torréfiés : + 8,16 %

7. Fruits secs : + 8,16 %

8. Viandes hachées : + 7,91 %

9. Plats cuisinés à base de pâtes : + 7,67 %

10. Semoules et céréales : + 7,47 %