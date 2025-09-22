Un loup attaque une enfant de 5 ans sur une plage, sous les yeux de sa mère horrifiée

Il y a quelques jours, une enfant de cinq a été attaquée par un loup sur une plage de Grèce.

Une scène glaçante. Les faits se sont produits vendredi 12 septembre à Neos Marmaras, une station balnéaire située en Chalcidique (Grèce), rapporte l'ONG environnementale Callisto.

Que s’est-il passé ? Une vacancière serbe de cinq ans était train de jouer sur la plage lorsque celle-ci a été prise pour cible par un loup.

Selon Jason Bantios, porte-parole de l’organisation pour la protection animale, le prédateur serait « un jeune loup » ayant développé une « sorte de familiarité problématique avec les humains », a indiqué le spécialiste auprès de la chaîne de télévision publique ERT.

L’attaque s’est déroulée sous les yeux de la mère de la fillette. La victime a été mordue au niveau du dos.

Lors de sa prise en charge par les secours, la touriste présentait aussi des griffures sur le ventre et à la jambe. Le loup, quant à lui, s’est enfui après avoir été effrayé par la mère de la jeune fille, souligne l’agence de presse grecque ANA.

Les autorités veulent capturer le loup

Comme le précisent nos confrères, la petite fille a été transportée au centre de santé de la région. Elle a ensuite été transférée vers l’hôpital de Polygyros. Sur place, la patiente a été soignée pour ses blessures décrites comme « légères », avant de quitter la clinique.

À la suite de cet incident, l’ONG Callisto a installé des caméras dans la zone où s’est produit l’attaque pour localiser le mammifère carnivore et observer son comportement, détaille ERT. De leur côté, les autorités locales tentent de capturer le spécimen.

Selon l’association, la région est connue pour sa population de loups et de chacals. Ces deux espèces vivent dans les montagnes environnantes.

À noter que des loups ont récemment été observés au mont Parnès, à une quarantaine de kilomètres d’Athènes. D'autres individus ont aussi été repérés dans le centre du Péloponnèse.

Leur apparition près de la capitale soulève une préoccupation auprès des autorités. Depuis lors, leur présence suscite un « débat autour leur éventuel déplacement ». Une mesure déconseillée par les experts environnementaux.