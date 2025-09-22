Un loup attaque une enfant de 5 ans sur une plage, sous les yeux de sa mère horrifiée

Par ·

Photographie montrant un loup rôdant dans une forêt

Il y a quelques jours, une enfant de cinq a été attaquée par un loup sur une plage de Grèce.

Une scène glaçante. Les faits se sont produits vendredi 12 septembre à Neos Marmaras, une station balnéaire située en Chalcidique (Grèce), rapporte l'ONG environnementale Callisto.

Station balnéaire Neos Marmaras (Grèce)Crédit Photo : Wikimédia

Que s’est-il passé ? Une vacancière serbe de cinq ans était train de jouer sur la plage lorsque celle-ci a été prise pour cible par un loup.

Selon Jason Bantios, porte-parole de l’organisation pour la protection animale, le prédateur serait « un jeune loup » ayant développé une « sorte de familiarité problématique avec les humains », a indiqué le spécialiste auprès de la chaîne de télévision publique ERT.

Une petite fille en train de jouer au ballon sur une plage Crédit Photo : iStock

L’attaque s’est déroulée sous les yeux de la mère de la fillette. La victime a été mordue au niveau du dos.

Lors de sa prise en charge par les secours, la touriste présentait aussi des griffures sur le ventre et à la jambe. Le loup, quant à lui, s’est enfui après avoir été effrayé par la mère de la jeune fille, souligne l’agence de presse grecque ANA.

Les autorités veulent capturer le loup

Comme le précisent nos confrères, la petite fille a été transportée au centre de santé de la région. Elle a ensuite été transférée vers l’hôpital de Polygyros. Sur place, la patiente a été soignée pour ses blessures décrites comme « légères », avant de quitter la clinique.

À la suite de cet incident, l’ONG Callisto a installé des caméras dans la zone où s’est produit l’attaque pour localiser le mammifère carnivore et observer son comportement, détaille ERT. De leur côté, les autorités locales tentent de capturer le spécimen.

Deux empreintes de loupCrédit Photo : iStock

Selon l’association, la région est connue pour sa population de loups et de chacals. Ces deux espèces vivent dans les montagnes environnantes.

À noter que des loups ont récemment été observés au mont Parnès, à une quarantaine de kilomètres d’Athènes. D'autres individus ont aussi été repérés dans le centre du Péloponnèse.

Une meute de loupsCrédit Photo : iStock

Leur apparition près de la capitale soulève une préoccupation auprès des autorités. Depuis lors, leur présence suscite un « débat autour leur éventuel déplacement ». Une mesure déconseillée par les experts environnementaux.

Source : Midi Libre
Suivez nous sur Google News
Loup Plage Grèce

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
Les baigneurs repoussent le bateau de migrants
Des baigneurs repoussent un bateau de migrants qui tentent de débarquer sur une plage en Grèce, la vidéo devient virale
Un dragon bleu
Le mortel dragon bleu envahit les plages et fait fuir les baigneurs
Captures d'écran TikTok
« Ils se mangent entre eux » : un violent combat entre un requin et une raie manta filmé par les baigneurs terrifiés
Une mère et sa fille ramassent un coquillage à la plage
À la plage, cette activité anodine est pourtant interdite et vous expose à une amende de 150 000 euros
Physalie échouée sur une plage
« Vessies de mer » : quelles sont ces créatures mystérieuses, au venin mortel, qui ont entraîné la fermeture de plusieurs plages ?