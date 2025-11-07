La nouvelle pub Coca-Cola générée par IA déclenche la colère des internautes

À l’approche de Noël, Coca-Cola a diffusé une nouvelle publicité qui s’est retrouvée au coeur d’une vive polémique. La raison ? Elle a été entièrement générée par l’intelligence artificielle.

Coca-Cola se démarque par le goût unique de ses boissons pétillantes, mais aussi par ses publicités. En mai dernier, la célèbre campagne "Partagez un Coca-Cola" a fait son grand retour, pour le plus grand bonheur des fans.

Ces derniers jours, Coca-Cola a dévoilé une nouvelle publicité à l’approche des fêtes de Noël. Cette année, la marque a décidé de recréer une publicité historique, datant de 1995, où l’on pouvait voir passer des camions rouges Coca-Cola, illuminés de guirlandes scintillantes.

Cette publicité a été retravaillée et dans cette nouvelle version, on peut admirer de nombreux animaux comme des ours polaires, des pingouins, des chiens, des lapins ou encore des écureuils, émerveillés par le passage des camions Coca-Cola qui illuminent la forêt. Des images qui se veulent magiques, portées par la musique “Holidays are coming”.

Cependant, cette publicité ne fait pas l’unanimité et est au coeur d’une vive polémique. La raison ? Les images ont été entièrement générées par l’intelligence artificielle.

Les internautes sont furieux

Pour réaliser cette publicité, Coca-Cola s’est associé au studio Silverside et a utilisé plus de 10 modèles d’IA générative, dont Veo 3 et Sora, selon Frandroid. Plus de 70 000 segments vidéo ont été générés par l’intelligence artificielle avant d’être retravaillés par des humains. Un choix qui ne plaît pas aux internautes, furieux de voir une grande marque recourir à l’intelligence artificielle plutôt qu’à des graphistes.

“Ça se voit tellement que c’est de l’IA, les images n’ont pas d’âme, les animaux ont l’air de zombies, c’est dérangeant. C’est triste pour l’art de disparaître pour des images superficielles”, “La pub dégage tellement rien, c’est abominable”, “C’est nul car eux, ils ont vraiment les moyens de payer une équipe de graphistes”, “Ça fait malheureusement perdre le côté sensationnel des pubs Coca-Cola, ou tout simplement leur côté humain… C’est triste”, ont commenté les internautes sur X.

Crédit photo : Coca-Cola / YouTube

Coca-Cola assume son choix

Ce n’est pas la première fois que Coca-Cola a recours à l’intelligence artificielle pour créer ses publicités puisque c’était déjà le cas l’année dernière. Malgré les contestations des internautes, la marque assume son choix.

“L’an dernier, la qualité de fabrication a été critiquée. Mais cette année, elle est dix fois meilleure. Ce n’est pas possible de satisfaire tout le monde à 100% mais nous continuerons si la majorité des consommateurs l’apprécient”, a déclaré Pratik Thakar, vice-président mondial et responsable de l’IA générative chez Coca-Cola, au Hollywood Reporter.

Malheureusement, l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans notre société et dans le monde de la culture, comme dans le cinéma. Elle menace de nombreuses professions, comme celle des comédiens de doublage ou encore des acteurs, comme le prouve cette comédienne entièrement générée par l'IA. Alors qu'un film d'animation entièrement généré par l'intelligence artificielle devrait sortir au cinéma, l'art est de plus en plus menacé.