Kim Kardashian sort des culottes poilues, inspirées des organes génitaux féminins, avec toutes les couleurs disponibles

Nouvelle tendance ou simple coup marketing ? Kim Kardashian vient de créer le buzz en dévoilant sa dernière innovation : des culottes poilues.

Kim Kardashian sera toujours pleine de surprises. L’ex-femme de Kanye West et maman de trois enfants est aujourd’hui actrice, avocate, mais aussi businesswoman avec sa marque de sous-vêtements et vêtements SKIMS.

Véritable carton, cette griffe de mode qui allie style et confort vient justement de dévoiler un nouveau produit : une culotte poilue inspirée des pubis féminins. Oui, vous avez bien lu et non, ce n’est pas une blague.



Crédit : @Skims

Kim Kardashian dévoile sa culotte poilue

Ce 15 octobre 2025, Kim Kardashian a partagé la nouvelle dans une vidéo de présentation : “Découvrez le Bush Ultime. Avec notre audacieuse nouvelle culotte en faux poils.” Elle a même ajouté en légende : “Avec cette nouvelle culotte emblématique, votre ‘tapis’ peut être de la couleur que vous voulez.”

Provocation ou coup marketing ? Nul ne le sait. Toutefois, la businesswoman croît en son produit : ces strings, fabriqués à la main dans une maille extensible transparente sont dotés sur le devant de la culotte de poils synthétiques bouclés et raides, de toutes les carnations possibles. Côté prix : ils sont disponibles à 42 euros.

Crédit : @Skims

SKIMS : une marque a plusieurs millions d'euros

Kim Kardashian n’en est pas à son coup d’essai en matière de produits surprenants. Souvenez-vous, il y a quelques mois, elle lançait le soutien-gorge gainant avec téton apparent. L’idée ? Montrer sa féminité à travers son t-shirt. Un produit qui avait rencontré un franc succès.



Crédit : SKIMS

Pour rappel, en janvier 2022, la valeur de SKIMS était estimée à plus de 3,2 milliards de dollars, soit près de 3 milliards d’euros. Puis, en 2024, la marque a généré un chiffre d'affaires net d’environ 1 milliard de dollars, soit près de 857 millions d’euros. Une chose est sûre, avec ces nouvelles culottes inédites, Kim Kardashian se fait remarquer, et finalement, c’est peut-être la meilleure de publicités.