Ce samedi 10 janvier, des agriculteurs se sont regroupés pour manifester sur le port de Bordeaux, soutenus par le chef Philippe Etchebest. Alors que les manifestants ont été délogés par les forces de l’ordre, le cuisinier dénonce cette situation.

La colère gronde du côté des agriculteurs. Partout en France, ils organisent des manifestations pour exprimer leur mécontentement à propos de l’accord de libre-échange avec le Mercosur, un bloc qui regroupe plusieurs pays d’Amérique du Sud comme le Brésil, l’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay.

Pour rappel, le Mercosur a passé un accord avec l’Union européenne pour importer des produits agricoles sud-américains à moindre coût, tout en supprimant les droits de douane dans le but de créer un espace de libre-échange. Mais comme l’explique le journalLe Monde, cette loi ne plaît pas aux agriculteurs français qui redoutent la concurrence avec les produits sud-américains, bien moins chers, et dénoncent ces importations massives à bas prix.

Après avoir été repoussée plusieurs fois, l’adoption du texte de loi a finalement été votée ce vendredi 9 janvier par les États membres de l’Union européenne, malgré l’opposition de plusieurs pays, dont la France. Depuis, les agriculteurs multiplient les manifestations, comme à Bordeaux ce samedi 10 janvier.

Philippe Etchebest soutient les agriculteurs

Les agriculteurs se sont réunis sur le port de la ville et ont reçu le soutien de Philippe Etchebest, propriétaire de quatre restaurants à Bordeaux. Le chef étoilé est connu pour son caractère bien trempé. Il l’a d’ailleurs montré récemment, lors d'un tournage de son émission "Cauchemar en cuisine", en quittant précipitamment le restaurant qu’il était venu aider.

Concerné par les problématiques des agriculteurs, Philippe Etchebest a rejoint les manifestants sur le port de Bordeaux, mais tout ne s’est pas passé comme prévu. En effet, ils ont été délogés par les forces de l’ordre alors qu’ils s’apprêtaient à partir, comme le raconte le chef.

“Ils devaient évacuer la zone à 14h. Ils étaient prêts à le faire. Malheureusement, ils se sont fait charger par la police qui, elle aussi malheureusement, respecte les ordres. Une fois de plus, on est sur quelque chose d’irrationnel, de complètement illogique, alors que les intentions étaient bonnes. Malheureusement, ça a mal tourné. C’est un peu dommage”, a déclaré Philippe Etchebest dans une vidéo publiée sur son compte Facebook.

“C’est extrêmement dramatique”

Dans son message publié sur les réseaux sociaux, Philippe Etchebest affirme son soutien pour les agriculteurs et souligne l’importance de leur travail.

“Il faudrait que tout le monde s’entende et prenne conscience de ce qu’il se passe aujourd’hui dans le monde agricole, ce qui est quand même extrêmement dramatique. On ne pourra toujours que remercier ces hommes et ces femmes qui nourrissent la population, qui font que le terroir existe, que les beaux produits existent. C’est pour nous tous qu’ils se battent aujourd’hui”, a indiqué le cuisinier.

Un message fort dont les agriculteurs avaient besoin.