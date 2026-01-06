« Je me casse ! » : furieux après les remarques d'une restauratrice, Philippe Etchebest quitte « Cauchemar en cuisine », en plein tournage

Les choses ont tourné au vinaigre dans le dernier épisode inédit de "Cauchemar en cuisine" sur M6. Philippe Etchebest a soudainement quitté le tournage après une altercation avec la restauratrice, à laquelle il était venu prêter main-forte.

Ce lundi 5 janvier, M6 proposait un nouvel épisode de Cauchemar en cuisine. Cette fois-ci, Philippe Etchebest s’est rendu à Beussent, dans le Pas-de-Calais. Le chef étoilé est venu prêter main forte à l’établissement de Betty et Romain, en difficulté.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par M6 (@m6officiel)

Une fois sur place, Philippe Etchebest s’est rendu compte des nombreux problèmes : une organisation défaillante, un service raté et une hygiène à déplorer. Pourtant, ce n’est pas ce qui a marqué le chef, habitué aux problèmes en tous genres :

« Quand je fais un "Cauchemar en cuisine", je m'attends toujours à voir des choses un peu bizarres, un peu exceptionnelles. Mais là, on a atteint un niveau hors-norme. Comment peut-on vivre dignement et tenir un restaurant dans de telles conditions ? », s’est-il demandé.

« Je me casse ! Vous vous démerdez ! »

Crédit photo : M6

Pour savoir si les doutes de Philippe Etchebest étaient fondés, les restaurateurs ont accepté de s’occuper d’un gros service le soir-même. Sans surprise, les choses se sont très mal passées. Betty et Romain ont enchaîné les erreurs malgré les conseils avisés du chef.

« Je suis en colère. Je suis écœuré. Ils n'ont même pas conscience de ce qu'ils font. Ils ne veulent même pas le reconnaître. Ils sont dans le déni total », s’est insurgé le chef.

Mais au moment où Betty s’est une nouvelle fois trompée de table, Philippe Etchebest est monté au créneau. C’est alors qu’il a hurlé sur la restauratrice devant les clients. « Mais faut arrêter les conneries là maintenant ! Oh ! Ce n'est pas possible ! Ohlala le carnage ! » Devant la pression de clients mécontents de l’attente, Betty a alors rejeté la faute sur le chef.

« Il nous fait traîner en cuisine. J'ai l'impression qu'il cherche à nous faire foirer le service. Je ne sais pas pourquoi », a-t-elle lancé.

Cependant, Philippe Etchebest a bien entendu les critiques de Betty et a trouvé cela « inadmissible ». Il a alors demandé à Betty de répéter ce qu’elle venait de dire, mais cette dernière n’a pas voulu, provoquant la colère du chef.

« Tu sais quoi ? Je vous laisse faire. Je me casse ! Vous vous démerdez ! Je me casse. Je n'ai rien à faire là [...] Allez on remballe là », s’est-il adressé à ses équipes de tournage.

Philippe Etchebest est revenu à la charge

Crédit photo : M6

Après la tempête, le chef est finalement revenu auprès des restaurateurs, plus apaisés. Philippe Etchebest est même parvenu à accomplir sa mission qui s’est soldée par une… demande en mariage.

« Depuis mon passage, Betty et Romain ont retrouvé un véritable élan ! », a indiqué le chef dans l’épilogue.

« L'engouement des clients est au rendez-vous : la fréquentation augmente et ils affichent même complet certains samedis », a-t-il ajouté.

Quant à Betty et Romain, ils se sont dits « contents » du passage du chef Philippe Etchebest.