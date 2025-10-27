« Je n'ai plus confiance en la justice » : son squatteur silicone toutes les serrures de sa maison, la police refuse de l'aider

Le triste cas d’une septuagénaire en conflit avec son locataire qui squatte sa maison fait le tour des médias. Aujourd’hui, elle entame une grève de la faim pour faire entendre son histoire dans les plus hautes sphères.

Depuis plusieurs mois, Marie-Claude Cheval vit un vrai calvaire : sa propriété est squattée par son locataire, rapporte Ouest France. C’est en février dernier que cette Nantaise a rencontré son futur locataire grâce à une association de quartier qu’elle fréquentait.

Vivant seule, la septuagénaire a rédigé un contrat de location afin que l’homme occupe une chambre dans sa maison. Tout avait bien commencé, le locataire ayant même payé d’avance les deux premiers loyers de 450 euros chacun. Mais tout a rapidement basculé dès l’été. Le locataire ne payait plus que la moitié du loyer. Puis, des comportements étranges ont eu lieu, poussant Marie-Claude Cheval à agir.

Elle porte plainte mais les gendarmes refusent

Face au changement de comportement de son locataire, Marie-Claude Cheval a fait appel à un serrurier. Cependant, son locataire l’a devancé puisqu’il aurait « siliconé toutes les serrures de la maison », confie-t-elle avec émotion à CNEWS. Pour entrer et sortir de la maison à sa guise, l’homme passe par le volet roulant de la cuisine en emportant la télécommande avec lui.

Incapable de rentrer chez elle, Marie-Claude Cheval s’en est remise à la gendarmerie auprès de qui elle a porté plainte. Mais là encore, la Nantaise a dû faire face à une autre déconvenue. Le commissariat d’Orvault a refusé d’enregistrer sa plainte car son locataire l’a fait avant elle en invoquant une « violation de domicile ».

Crédit photo : Ouest France

Marie-Claude explique pourtant qu’elle vient s’occuper du jardin laissé à l’abandon. Elle vit depuis dans un appartement de la banlieue nantaise. Désespérée et laissée à son sort, la septuagénaire ne sait plus vers qui se tourner. Alors, elle a décidé de faire une grève de la faim, commencée le vendredi 24 octobre. C’est son seul moyen de dénoncer l’occupation illégale de son locataire et de protester avant la trêve hivernale qui démarre le 1er novembre.

« Je suis désespérée, je n’ai plus confiance en la justice. Je pensais vivre dans un pays où la loi nous protégeait, ce qui n’est pas le cas », regrette-t-elle au micro de CNEWS.

La mairie de Nantes a apporté son soutien à Marie-Claude Cheval et a envoyé plusieurs courriers au procureur de la République.