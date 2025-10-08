« Bref, j'ai délogé ma locataire » : à bout, elle vire illégalement la squatteuse qui ne lui payait plus de loyer, sa vidéo fait le buzz

Une propriétaire, furieuse de ne plus percevoir de loyer de la part de sa locataire, a décidé d'agir de manière radicale.

Les nombreux problèmes liés aux squatteurs et autres locataires, qui ne payent plus leur loyer, donnent lieu à des situations ubuesques. De véritables imbroglios qui peuvent déboucher sur des conflits dramatiques.

Plusieurs affaires survenues ces derniers mois montrent à quel point ces dossiers épineux peuvent empoisonner la vie de propriétaires lésés, qui se retrouvent souvent démunis face à des locataires malhonnêtes et qui savent profiter des énormes lenteurs administratives. Il faut dire que les démarches d'expulsion peuvent, dans certains cas, durer des mois, voire des années. Des délais synonymes de pertes d'argent colossales pour les propriétaires.

Sa locataire ne lui verse plus de loyer depuis 6 mois, elle la vire et diffuse la vidéo sur TikTok

Les bras de fer sont parfois si longs que certains finissent par perdre patience, au risque de commettre des actes répréhensibles. Se sentant abandonnés par les autorités, des propriétaires n'hésitent plus en effet à agir de manière radicale en se faisant justice eux-mêmes.

C'est notamment le cas d'une certaine Léa qui a récemment expliqué comment elle avait viré sa locataire, qui ne lui payait plus de loyer depuis des mois.

Agente immobilière, cette jeune femme a ainsi expulsé illégalement la personne qui occupait son logement. Elle a par ailleurs filmé la scène avant de la diffuser sur TikTok. Intitulée « Bref, j'ai délogé ma locataire », cette vidéo, est devenue virale sur les réseaux sociaux.

"Bref, j'ai délogé ma locataire et elle n'est pas au courant"



Cette propriétaire déloge sa locataire après des mois de loyers impayés pic.twitter.com/g3kCpnoAVu — BFMTV (@BFMTV) October 4, 2025

Contactée par nos confrères de BFM TV, Léa a justifié son acte et raconté pourquoi elle avait agi ainsi. Selon elle, sa locataire est entrée dans l'appartement il y a deux ans, en bénéficiant d'un bail gratuit, afin d'y effectuer des travaux. Mais ces deniers n'auraient jamais été réalisés. Pire, l'occupante aurait ensuite profité de cette générosité en ne versant aucun loyer à sa propriétaire pendant « plus de six mois ».

Léa a par ailleurs précisé que sa locataire utilisait gracieusement le logement comme local professionnel, durant tout ce temps.

« Ma locataire est rentrée dans les lieux il y a quasiment deux ans, je lui avais fait sur le bail six mois de loyer gratuits pour des travaux qu'elle devait effectuer dans le logement qui n'ont pas été effectués. Après, il y a vraiment eu une période d'impayés totale de plus de six mois » (Léa, propriétaire)

C'est en apprenant, auprès de la justice, que la démarche d'expulsion prendrait au moins un an, que la jeune femme a finalement décidé d'employer la manière forte. Elle a donc changé les serrures et vidé l'appartement illégalement, comme elle l'explique dans la vidéo publiée sur TikTok.

« Impossible de la contacter (la locataire, n.d.l.r), alors j'ai décidé de changer les serrures, d'ouvrir le logement et de tout déménager » (Léa, propriétaire)

En espérant qu'elle l'apprenne en voyant ce fabuleux TikTok Plus sérieusement Oui J'ai fini par déloger ma locataire moi-même. Pas envie d'attendre 18 mois qu'un huissier se réveille. Pas envie de voir mon appart tomber en ruine pendant qu'elle, tranquille, part en vacances... sans payer. Je sais ce que je risque. Mais je sais surtout ce que je perds à ne rien faire : du temps, de l'argent, de l'énergie... et un peu plus de foi dans la justice chaque mois qui passe. Quand le système est bancal, tu fais tes propres règles. Et franchement ? Les calculs sont vite faits. Et comme d'habitude... on m'a dit d'attendre. Pas d'expulsion avant juin 2026. Tu lis bien : 2026. Pendant ce temps-là, je paye le crédit, les charges, et je regarde mon propre bien s'abîmer. Alors j'ai sorti la calculette. J'ai évalué ce que je risquais. Et j'ai regardé tout ce que je perdais. Résultat ? J'ai repris les choses en main. Moi-même. Sans huissier. Sans procès-fleuve. Sans blabla. Je sais que la justice n'aime pas ça. Mais elle ne m'a pas laissé le choix. Moralité ? Quand t'es proprio en France, t'as deux options : Attendre. Ou agir. Moi, j'ai choisi de ne plus subir.

« Je ne me suis absolument pas posé de question. Si c'était à refaire, je le referais encore et toujours », a assuré la jeune femme qui n'exprime aucun remord.

Pour rappel, en France, l'expulsion d'un locataire mauvais payeur est une procédure strictement encadrée par la justice. Si un propriétaire décide d'expulser lui-même son locataire, sans le concours d'un huissier ni de la force publique, il s'expose à une peine de trois ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.