Son locataire ne paie plus son loyer, il tague son logement et entame une grève de la faim

À Mandelieu-la-Napoule, dans les Alpes-Maritimes, un propriétaire est confronté à une situation difficile : son locataire refuse de partir et de payer son loyer. Pour y remédier, le propriétaire a tagué son logement et entamé une grève de la faim.

Quand on est propriétaire et que l’on souhaite louer son logement, on peut rencontrer des difficultés, notamment quand les locataires ne paient pas le loyer ou squattent le logement illégalement. Pour les faire partir, certains propriétaires emploient les grands moyens, comme cet homme qui a retiré les portes et les fenêtres de son logement car sa locataire refusait de payer. C’est également le cas de cette femme qui a jeté un nid de guêpes à l’intérieur de chez elle pour chasser les occupants.

Crédit photo : iStock

Un autre propriétaire est confronté à une situation difficile à Mandelieu-la-Napoule, dans les Alpes-Maritimes. Fabien S., âgé de 58 ans, loue son appartement de 30 m2 à François, un ami de longue date âgé de 58 ans également. Cependant, le bail a expiré en juin dernier et Fabien a prévenu son locataire dès mars 2023 que le bail arrivait à échéance et qu’il ne serait pas renouvelé. Il souhaitait utiliser son appartement pour loger un soignant afin d'aider sa mère de 88 ans.

Cependant, le locataire est resté dans le logement. Depuis l’été, il ne paie plus son loyer de 450 euros et refuse de partir.

Il tague son logement et arrête de manger

Pour tenter de déloger son locataire, Fabien a pris des décisions radicales. Selon Nice-Matin, il a entamé une grève de la faim et a tagué la façade blanche de son logement en incrivant un message à lettres noires : “Rendez-moi ma maison, grève de la faim”.

“Je ne bois que de l’eau et du thé. J’ai perdu 3 kg. Je suis prêt à aller jusqu’à l’hospitalisation. C’est un acte politique, un palliatif à la violence”, a-t-il déclaré à Midi Libre.

Crédit photo : Nice-Matin

Depuis, la police municipale passe régulièrement pour vérifier l’état de santé de Fabien. De son côté, le locataire reconnaît être dans l’illégalité mais affirme qu’il n’a “pas d’autre choix”. En invalidité depuis 2016, il est en attente d’un logement social.

“Je ne suis pas un squatteur. J’ai toujours payé mes loyers mais je ne peux plus travailler”, a-t-il confié.

Désemparé, le locataire affirme subir les pressions de son propriétaires qui aurait bloqué la porte d’entrée et arraché la boîte aux lettres. Selon la Ville de Mandelieu-la-Napoule, le locataire est bien en situation d’invalidité et une demande de relogement est en cours auprès des bailleurs sociaux. Affaire à suivre…