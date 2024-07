« Ce n'est pas abusé » : à 96 ans, Jean-Marie Le Pen dévoile le montant hallucinant de sa retraite

À la retraite depuis qu’il a 91 ans, Jean-Marie Le Pen s’est confié sur le montant de sa pension lors d’une interview exclusive avec Jordan de Luxe. Autant dire que le fondateur de l’ancien parti politique Front National (FN) n’est pas à plaindre.

Lorsqu’une personnalité à la retraite est invitée chez Jordan de Luxe, difficile d’échapper à la sempiternelle question sur le montant qu’elle perçoit. Et Jean-Marie Le Pen, ancien président du Front National, n’y a pas échappé même si, pour cette interview exclusive, c’est le présentateur de télévision qui a été invité chez son interlocuteur.

Jordan de Luxe n’a donc pas résisté à l’envie de lui poser la question sur le montant de sa retraite, alors que Jean-Marie Le Pen, 96 ans, est à la retraite depuis l’âge de 91 ans. Malgré une brève hésitation, l’ancien candidat à l’élection présidentielle n’a pas fait dans la langue de bois.

Ancien militaire, Jean-Marie Le Pen affirme avoir travaillé pendant plus de 70 ans, dont 35 ans en tant que député européen et 10 ans en tant que député français. Ainsi, il confie cumuler une retraite professionnelle et une retraite de député.

Crédit photo : Jordan de Luxe

Une retraite à cinq chiffres

Au total, sa retraite mensuelle s’élève à 12 000 euros. Un montant hallucinant que le bénéficiaire estime “largement mérité” :

“Ce n’est pas abusé”

En plus de cette retraite, Jean-Marie Le Pen est réputé pour posséder un patrimoine très conséquent. Cependant, ce patrimoine reste sujet à débat puisqu’en 2017, le journal Le Monde révélait que Marine Le Pen et son père avaient sous-évalué leur patrimoine. Ils avaient d’ailleurs fait l’objet de deux procédures de redressement fiscal après un signalement de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

Ce redressement fiscal avait d’ailleurs été démenti par la famille Le Pen. Par ailleurs, l’origine de leur fortune a également fait l’objet de débat. Dans les années 1970, Jean-Marie Le Pen a hérité de 30 millions de francs (soit plus de 4,5 millions d’euros) après la vente de son entreprise d’édition phonographique. En 2015, L’Obs révélait qu’un mécène politique, du nom de Hubert Lambert, aurait également légué toute sa fortune à Jean-Marie Le Pen en 1976.