Kakebo : cette astuce japonaise est très efficace pour faire des économies au quotidien

Le Kakebo est une méthode centenaire permettant de surveiller son budget et qui fait un carton au Japon, où elle a été inventée. Sa facilité d’adoption et son efficacité pourraient en faire la solution idéale pour gérer votre budget. On vous explique.

Pour gérer son budget et ses dépenses chaque mois, beaucoup optent pour le numérique. C’est pratique et cela ne prend pas de place. Mais une méthode japonaise datant du XXème siècle et prénommée le Kakebo, pourrait devenir votre meilleure alliée.

Kakebo signifie « livre des comptes ménagers » en japonais et a été créé par la première femme journaliste du pays en 1904. Il servait au départ aux ménagères afin qu’elles puissent tenir leurs comptent de façon autonome. Puis, il a pris de l’ampleur pour s’installer dans les foyers nippons.

Aujourd’hui, et malgré le tout numérique qui prend beaucoup de place dans notre vie, le Kakebo fait partie intégrante de la société japonaise. Il privilégie l’écriture manuelle dans un carnet afin d’avoir une meilleure conscience de nos dépenses financières.

Avoir une vue d’ensemble sur les dépenses du mois

Crédit photo : Daniele Mezzadri/ iStock

Le Kakebo permet d’avoir une vision d’ensemble de son budget. Comme l’indique Ouest France, il permet de répondre à quatre questions : combien d’argent a-t-on ? Combien d’argent aimerait-on économiser ? Combien d’argent dépense-t-on ? Comment peut-on améliorer nos dépenses ?

Pour cela, rien de plus simple. Comme le détaille le site B for bank, au début de chaque mois, établissez un tableau selon les différentes catégories de dépenses prévues : « les dépenses essentielles (nourriture, hygiène, logement) ; les dépenses optionnelles, mais qui apportent du plaisir (sorties, achat de vêtements…) ; les dépenses culturelles (livres, musique, théâtre, cinéma…) ; ainsi que les dépenses imprévues qu’il faut malgré tout anticiper (réparations urgentes, frais de santé…) ».

Crédit photo : Doucefleur/ iStock

Tenez votre carnet à jour et, à la fin du mois, regardez quelles sont les cases du tableau les plus remplies. De cette façon, vous parvenez plus facilement à percevoir où se fait le plus gros vos dépenses et quels sont les secteurs où vous pouvez faire des économies.

Par ailleurs, rien ne vous empêche d’opter pour une tout autre méthode, sans passer par un tableau. Privilégiez la solution qui vous convient le mieux. Rappelez-vous, le plus important est d’y voir clair. La méthode est triviale mais non moins efficace. Essayez-la avant de, pourquoi pas, l’adopter définitivement ?