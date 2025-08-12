Voici le mot à ne surtout pas prononcer face au recruteur lors d'un entretien d'embauche

Un entretien d’embauche se prépare bien en amont. Notamment en ce qui concerne vos réponses. Alors, voici les choses qu’il ne faut surtout pas dire à un recruteur pour mettre toutes les chances de votre côté.

Vous avez enfin la chance de passer un entretien d’embauche. Alors, mieux vaut ne pas le louper. Cela commence par la tenue que vous allez porter le jour J avec une couleur qu’il faut à tout prix éviter. Ensuite, le plus dur commence : l’entretien.

Ne criez pas victoire trop tôt. Ce n’est pas parce que vous avez décroché un entretien que vous avez obtenu le poste. Préparez-vous en amont du rendez-vous afin d’être fin prêt et d’éviter tous les petits pièges qui peuvent vous causer du tort. Comme certains mots et phrases qu’il faut mieux éviter de prononcer.

Soyez précis et poli

Crédit photo : AntonioGuillem/ iStock

Cela semble logique, mais veillez à rester poli en entretien. Même si ce processus a évolué au fil des années, évitez par exemple de répondre « ouais » à une question.

Lorsqu’il s’agit d’évoquer une tâche ou une mission, évitez d’opter pour des termes généraux comme « choses » ou pire « trucs ». Soyez précis. N’hésitez pas à préparer à l’avance ce que vous allez dire durant l’entretien pour ne pas vous retrouver démuni face au recruteur. Vous pouvez par exemple citer les outils matériels ou informatiques que vous avez utilisés pour une mission.

Vous devrez aussi être bien préparé(e) quand viendra la redoutée question concernant vos défauts. Là encore, soyez précis et adaptez votre réponse au poste visé. Voici d’ailleurs une liste de défauts que vous pouvez citer en entretien.

Bannissez les termes négatifs

Crédit photo : Goran13/ iStock

Durant l’entretien, le recruteur voudra en savoir plus sur votre parcours. Ainsi, s’il vous demande pourquoi vous avez quitté votre précédent employeur, soyez délicat. Évitez de parler de licenciement même si ce fut le cas. Dites plutôt pourquoi vous avez dû quitter votre précédent emploi.

Il en est de même si vous avez quitté votre précédente entreprise en de mauvais termes. Restez sur le positif autant que possible et ne dénigrez pas votre ancien employeur. Dans le cas contraire, vous pourriez véhiculer une très mauvaise image de vous. À la place, dites que cet épisode vous a permis d'acquérir de nouvelles expériences dans un domaine afin de renforcer vos compétences.

N’oubliez pas, la clé est de se concentrer sur le positif même quand l’expérience fut négative. Mieux vaut prendre les choses avec philosophie. Alors, n’employez pas le terme « détester » devant le recruteur. Ce peut ne pas être votre tasse de thé car vous préférez plutôt telle chose, par exemple. C’est un bon moyen de transition pour évoquer une pratique précise que vous appréciez.

Enfin, répondez à toutes les questions des recruteurs même si leurs réponses sont notées noir sur blanc sur votre CV. C’est l’occasion d’apporter des précisions et votre point de vue sur une mission en particulier. Puis, posez toutes les questions dont vous avez besoin à la fin de l’entretien. Il n’est jamais bon de répondre ‘non’ lorsque le recruteur vous demande « Avez-vous des questions ? ». Renseignez-vous sur l’entreprise pour faire bonne impression.

À vous de jouer !