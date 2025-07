«Pas mal, mais vieille et noire» : une DRH envoie par erreur un commentaire raciste à une candidate

Scandale en Belgique, où une femme a postulé pour un emploi et a reçu un message, qui ne lui était pas destiné, dans lequel la DRH la traitait de "vieille et noire". La victime a décidé de porter plainte.

Les discriminations à l'embauche ne sont pas rares. Lors d’un entretien, il existe notamment des questions que le recruteur n’a pas le droit de vous poser. En plus des questions et attitudes discriminatoires, liées à l’âge ou au sexe, certaines peuvent être racistes. C’est par exemple le cas de cette offre d’emploi scandaleuse pour un poste d’hôtesse de l’air qui a indigné les internautes.

De nombreuses personnes sont victimes de discrimination quand elles cherchent du travail, et Natali Tshepupu en fait partie. En 2022, cette dernière a envoyé sa candidature pour une offre d’emploi dans un cabinet comptable belge, en joignant son CV et sa lettre de motivation.

La candidate avait beaucoup d’espoir, car elle avait toutes les compétences requises pour ce travail.

Crédit photo : Natali Tshepupu / Standaard

"Vieille et noire"

Comme le rapporte le média Standaard, Natali Tshepupu n’a pas été prise pour le poste et a reçu un commentaire de la DRH par erreur. Au lieu d’envoyer son mail au PDG de l’entreprise, la directrice des ressources humaines l’a en effet envoyé à... Natali. Cependant, il s’agissait d’un commentaire à la fois raciste et discriminatoire sur son âge, puisqu’on pouvait clairement lire : "Pas mal, mais vieille et noire".

"On me demandait ma nationalité, mon âge et mes prétentions salariales. Au bas de l’e-mail se trouvait un historique des e-mails internes, qui ne m’était pas destiné. ça m’a touchée surtout parce que j’avais toutes les compétences pour le job. J’ai des racines congolaises mais je vis en Belgique depuis mon enfance. Le racisme est souvent si subtil qu’on ne peut pas le prouver, et on en garde ce terrible sentiment. Maintenant, il pourrait être prouvé et la justice serait là", a expliqué Natali Tshepupu, selon des propos rapportés par Midi Libre.

Crédit photo : iStock

Choquée, Natali a décidé d’en parler à ses amis, qui l’ont convaincue de porter plainte. Elle s’est tournée vers Actiris, une agence pour l’emploi bruxellois et Unia, centre de l’égalité des chances. Natali a demandé des explications à l’entreprise qui, pour se défendre et prouver qu’elle n’est pas raciste, a déclaré employer "d’autres personnes issues de l’immigration".

Finalement, Natali a obtenu gain de cause puisque le juge du tribunal a confirmé le caractère raciste du mail, ainsi que la discrimination liée à son âge. Elle a reçu un double dédommagement et a été soulagée d’avoir été reconnue victime de racisme.