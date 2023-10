La banane, le super fruit pratique à emporter partout et ultra-savoureux !

Healthy, gourmande et facile à transporter, on adore la banane !

On peut m'emporter partout. Je donne beaucoup d'énergie. Je suis idéale en cas de petit creux. Je suis healthy. Je suis savoureuse. J'ai la forme d'un sourire. Je suis jaune. Je suis, je suis, je suis… ? La banane évidemment !

Avec ces indices, impossible de ne pas reconnaître ce super fruit qui donne la banane (sans mauvais jeu de mots) ! L'avantage de la banane, c'est que l'on peut l'emporter vraiment partout. Elle se glisse facilement dans un sac pour affronter la journée, dans une petite boîte à goûter pour les enfants, dans un panier pour un pique-nique… Elle est vraiment tout-terrain !

Reconnaissable entre mille par sa forme en sourire et sa couleur jaune, ses arômes très gourmands ne laissent pas nos papilles indifférentes. On peut la dévorer dès le petit-déjeuner pour faire le plein d'énergie, pour un petit creux à 10 heures, pour le dessert, pour le goûter, avant notre séance de sport… On peut croquer la banane telle quelle ou la cuisiner dans des recettes gourmandes. Bref, la banane est ultra-savoureuse et on ne s'en lasse jamais !

La banane, on n'y résiste pas !

Et si on se régale avec la banane pour sa gourmandise tout au long de la journée, aucune raison de culpabiliser car elle est healthy et pleine de bienfaits pour la santé.

Grâce à sa teneur en glucides, la banane est une mine d'énergie ! Elle a un effet rassasiant qui permet d'éviter les fringales, tout en limitant l'apport calorique. C'est également un concentré en minéraux et antioxydants et une alliée de taille pour notre système digestif. Meilleure amie des sportifs (mais pas que), elle est très efficace pour réduire les crampes et favorise la récupération musculaire tout en limitant la fatigue. C'est vraiment le fruit de la forme !

On comprend mieux pourquoi on dit "j'ai la banane"… Alors si vous avez une petite faim à n'importe quel moment de la journée, peu importe où vous vous trouvez, adoptez la banane !

Campagne en collaboration commerciale avec l'Association Interprofessionnelle de la Banane.