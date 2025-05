Cette technique japonaise permet d'enlever 80% des pesticides sur les fruits et légumes en moins de 10 minutes

Certains fruits et légumes peuvent contenir des résidus de pesticides, mauvais pour notre santé. Pour les consommer en toute sécurité, découvrez cette technique japonaise qui permet de retirer jusqu’à 80% des pesticides sur les aliments.

Les fruits et légumes que l’on achète en magasin peuvent être couverts de pesticides. Si certains fruits contiendraient moins de pesticides que les autres, il est important de faire attention avant de les consommer pour prendre soin de notre santé.

Crédit photo : iStock

Pour cette raison, il est généralement conseillé de bien laver les fruits et légumes avant de les cuisiner. Il existe également d’autres méthodes qui permettent d’éliminer les traces de pesticides sur les fruits et légumes. Cependant, le fait de rincer ses aliments ne permettrait pas d’éliminer totalement les traces de pesticides.

Retirer 80% des pesticides

Pour vous aider, voici une technique japonaise partagée sur les réseaux sociaux qui aiderait à retirer jusqu’à 80% des pesticides sur les fruits et légumes, et ce en moins de 10 minutes. Cette technique n’enlève pas la saveur des aliments et est particulièrement efficace sur les fruits rouges, comme les fraises, qui font partie des 10 fruits les plus contaminés par les pesticides.

Crédit photo : iStock

Commencez par dissoudre deux cuillères à soupe de sel dans un bol rempli de huit tasses d’eau tiède. Ajoutez une cuillère à soupe de bicarbonate de soude et plongez les fruits dans le mélange pendant 5 à 10 minutes. Top Santé conseille ensuite de brasser le tout délicatement pour répartir la solution. Égouttez les fruits, rincez-les à l’eau claire et séchez-les avec du papier absorbant. Pour conserver la fermeté des fruits, Grazia conseille de ne pas ôter leur queue avant le bain, pour éviter qu’ils ne soient gorgés d’eau.

Si cette technique est particulièrement efficace, pensez à l’essayer avant de consommer les fruits et légumes et pas immédiatement après les avoir achetés, car le contact avec l’eau accélèrerait leur dégradation. Une bonne méthode à mettre en place pour manger cinq fruits et légumes par jour en toute sécurité.