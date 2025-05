Mieux que la pomme et la banane, les scientifiques révèlent le meilleur fruit pour la santé à consommer chaque jour

Encore mieux que la pomme et la banane, ce fruit est le plus sain pour la santé et les scientifiques recommandent de le consommer tous les jours.

L’expression dit « une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours ». Si la pomme a, en effet, de nombreux bienfaits, une étude révèle qu’il ne s’agit pas du fruit le plus sain qui existe. Mais du quel s'agit-il ? Il ne s’agit pas de la banane non plus, riche en magnésium et en potassium.

Crédit photo : Sergey Kirsanov/ iStock

Les chercheurs de la William Paterson University, aux États-Unis, ont mené une étude sur le sujet. D’après le site Think Stewart Ville, les chercheurs ont comparé « différentes variétés de fruits, en tenant compte du lien entre valeur nutritionnelle et apport calorique ». Un fruit s’est largement distingué, plus que la pomme et la banane : le citron.

Le citron contient une importante quantité de vitamines (notamment la vitamine C) ainsi que de fibres. Il est un puissant antioxydant grâce à aux flavonoïdes qu’il contient. Pour faire simple, tout est bon dans le citron.

Le citron, le meilleur allié pour votre santé

Crédit photo : Carlota Pena/ iStock

Comme le précise l’étude, même une petite quantité de citron suffit à apporter tous les bénéfices nécessaires pour être en bonne santé. Les bienfaits du citron ne sont plus à démontrer. Ce dernier renforce le système immunitaire, permet l'absorption du fer, l'amélioration de la digestion et la prévention de maladies cardiovasculaires grâce à ses propriétés anti-inflammatoires. Il aide même à combattre les virus et autres infections bactériennes.

L’étude précise que le citron a un effet alcalinisant qui contribue à équilibrer le pH de l’organisme. C’est notamment cette action qui permet une meilleure santé intestinale. Par ailleurs, les chercheurs rappellent à quel point l’acidité du citron est vitale. « Son acidité est un allié de la santé, pas un ennemi », écrivent-ils. En effet, son acidité est liée à la vitamine C, essentielle pour le système immunitaire.

Crédit photo : rez-art/ iStock

Cependant, si l’acidité du citron vous dérange, les scientifiques conseillent de l’intégrer à vos repas afin d’en cacher le goût tout en profitant des bienfaits qu’il procure. Ajoutez ainsi un filet de jus de citron dans votre salade, votre soupe ou dans un verre d’eau. Si vous êtes sensible, évitez d’en boire à jeûn car son acidité irrite l’estomac et attaque l’émail des dents.

Enfin, le citron vert fait également l’affaire même si sa teneur en flavonoïde est inférieur au citron jaune. Quelques zestes dans votre alimentation permettent de profiter de ses propriétés antioxydantes, antimicrobiennes et anticancéreuses.