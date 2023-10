La femme la plus tatouée de Grande-Bretagne partage les pires réactions qu'elle a reçues sur son apparence

Becky Holt est la femme la plus tatouée de Grande-Bretagne. Sur Instagram, elle a dévoilé les pires critiques et réactions qu’elle a reçues sur son apparence.

Becky Holt est une femme âgée de 33 ans qui a une particularité : elle est la femme la plus tatouée de Grande-Bretagne. 95% de sa peau est recouverte d’une centaine de tatouages y compris son visage, ses aisselles et sa zone intime. D’après Becky, son art corporel a une valeur de près de 40 000 euros.

Malheureusement, l’apparence de Becky ne plaît pas à tout le monde et les personnes concernées ne se gênent pas pour le lui faire remarquer.

Une pluie de critiques

Dans une vidéo publiée sur Instagram, Becky a dévoilé toutes les critiques qu’elle a reçues sur son apparence. Elle a partagé les pires réactions qu’elle a eu à son égard.

“On m’a traitée de grosse. Laide. Stupide. Malade mentale. Dégoûtante. Demandeuse d’attention. Mauvaise mère. Un modèle épouvantable. On m’a dit que je ressemblais à une star du porno délavée… On m’a dit que j’avais l’air d’avoir 60 ans et que mes tatouages étaient une perte de temps”, a-t-elle confié.

En plus de cela, de nombreux internautes ont jugé Becky sur son rôle de mère. Ils ont affirmé qu’elle était une “mauvaise mère” et que sa fille aurait peur d’elle à cause de son apparence.

Touchée, Becky a affirmé qu’elle ne pensait pas que les gens puissent être aussi horribles envers une personne qu’ils ne connaissent pas. Heureusement, la jeune femme ne se laisse pas abattre et a appris à ignorer les remarques cruelles des passants et des internautes sur son apparence.