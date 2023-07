Une femme s'offre 90 tatouages, dont un incroyable encrage sur son propre dos

Lyalya Lovis est une passionnée de tatouages, à tel point qu’elle en compte 90 qu’elle s’est faite elle-même, dont un incroyable dans le dos.

Sur TikTok, Lyalya Lovis, 23 ans, partage son amour pour les tatouages. Non seulement elle en possède au moins 90, mais ce qui est le plus impressionnant, c’est qu’elle se tatoue elle-même.

Crédit photo : TikTok / Lyalya Lovis

Elle admet adorer travailler sur son corps car c’est amusant et beaucoup moins cher que si elle se faisait tatouer dans un salon par un artiste.

Elle a confié avoir eu ses premiers tatouages lorsqu’elle avait seulement 13 ans. Parmi ceux-là, il y a logo “1D” du groupe de musique One Direction, mais aussi le numéro 9 de son footballeur préféré, Fernando Torres.

Originaire de Moscou, en Russie, elle a une affection particulière pour ses premiers tatouages. C’est ce qui l’a poussé à continuer à se dessiner le corps avec de multiples tatouages.

Des tatouages en guise de souvenirs artistiques

Son amour des tatouages lui est venu de son père : “Je me souviens comment je regardais les tatouages de mon père et j’ai toujours voulu en avoir un quand j’étais petite. Mes rêves se sont réalisés, j’ai eu mon premier tatouage à 13 ans”, confie-t-elle.

“Une fois que j’avais commencé, j’ai réalisé que je n’allais pas me limiter à un seul tatouage. Je ne pensais en faire sur le visage mais je savais juste que je voulais avoir de l’encre sur tout le corps”.

Crédit photo : TikTok / Lyalya Lovis

Elle clame que 90% de ses tatouages ont été réalisés par elle-même. Le plus douloureux à faire a été celui réalisé sur ses têtons : “La douleur était atroce, mais ça ne m’a pas arrêté d’en faire d’autre”.

Forcément, Lyalya est confrontée aux regards des autres dans la rue, mais préfère les ignorer car elle se sent extrêmement bien dans sa peau. Elle espère qu’un jour, être aussi tatoué n'attitrera plus le jugement d’autrui.

Elle considère que ses tatouages sont des témoignages de ses souvenirs, sous une forme artistique, qui la rendent vivante. Elle encourage ainsi celles et ceux qui veulent se tatouer de franchir le pas : “Faites-le. N’ayez pas peur de la réaction de la société. C’est votre corps. Votre vie. Faites-le !”.