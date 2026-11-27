Howard Tucker, neurologue à Cleveland, a reçu en 2021 le titre Guinness de « plus vieux médecin en exercice », refusant de partir à la retraite.

Décédé en décembre 2025, à l’âge de 103 ans, Howard Tucker a vécu quasiment toute sa vie en tant que médecin en activité. Lors de l’enregistrement de son record Guinness, il expliquait pourquoi il écartait toute idée de retraite.

« La retraite est l’ennemie de la longévité » ! Cette phrase est l'œuvre d’Howard Tucker, un médecin américain, qui ne concevait pas la vie sans son travail. C’est en 2021, à l’âge de 98 ans, que ce neurologue vivant à Cleveland, dans l’Ohio, a reçu le record Guinness du « plus vieux médecin en exercice ».

Il a pratiqué et enseigné la médecine pendant plus de 75 ans, jusqu'à peu avant son décès à l'âge de 103 ans. En parallèle, il a également exercé le métier d’avocat à partir de 67 ans. En bref, le travail, c’était toute sa vie et il considérait que le travail contribuait à sa longévité.

Un médecin engagé et réputé

Howard Tucker est né le 10 juillet 1922 à Cleveland, dans l'Ohio, où il a grandi au sein d'un foyer aux côtés de ses parents et de son frère. Il passe toute son enfance et son adolescence dans l'agglomération de Cleveland, une ville à laquelle il restera profondément attaché tout au long de sa vie. Il découvre sa vocation pour la médecine alors qu'il est élève à la Cleveland Heights High School, où il obtient son diplôme de fin d'études secondaires en 1940. Dans la foulée du lycée, il intègre l'Université d'État de l'Ohio (Ohio State University) où il décroche son diplôme de premier cycle en 1944, puis son doctorat en médecine en 1947.

En parallèle de ses études, le jeune Howard mène une vie très active. D'après la revue médicale The BMJ, il a notamment travaillé dans sa jeunesse comme professeur de danse de salon et pratiquait de nombreux sports de plein air comme le ski, la voile et la randonnée.

Ses études supérieures se déroulent en pleine Seconde Guerre mondiale, période durant laquelle il s'engage dans la marine américaine (US Navy) avant de devenir chef de la neurologie pour la flotte de l'Atlantique pendant la guerre de Corée.

Tout au long de ses plus de 75 ans de carrière, le Dr Howard Tucker s'est illustré par ses diagnostics cliniques complexes avant l'avènement de l'imagerie moderne, ainsi que par son rôle d'expert médicolégal dans des affaires judiciaires majeures à Cleveland.

Par exemple, en 1960, il est appelé au chevet de deux jeunes filles qui plongeaient et sortaient inexplicablement du coma de manière répétée. À une époque dépourvue de scanners ou d'IRM, il résout l'énigme par l'examen clinique et l'observation des antécédents. Il démontre que leurs comas récurrents étaient dus à un empoisonnement aux barbituriques, permettant ainsi de les sauver.

Il devient avocat à 67 ans

En tant que médecin, il était réputé pour sa capacité à poser des diagnostics précis uniquement en écoutant longuement l'histoire de ses patients. Cette approche lui valait d'ailleurs la réputation affectueuse d'être systématiquement en retard à ses rendez-vous suivants.

En 1989, il obtient son diplôme de droit à l’âge de 67 ans. Il met alors sa double compétence au service de la justice américaine en tant que témoin expert et consultant sur des dossiers criminels et civils. Il est ainsi devenu l'une des personnes les plus âgées de l'histoire de l'État à obtenir ce diplôme.

Jusqu'à environ deux mois avant son décès, après l'arrêt de ses consultations cliniques en 2022, il a continué à donner des conférences et à enseigner à la fois aux étudiants en médecine et aux étudiants en droit de la Case Western Reserve University.

La suite après cette vidéo

Les secrets de sa longévité

Howard Tucker a poussé son dernier souffle le 22 décembre 2025, à l’âge de 103 ans, restant dans l’Histoire comme le recordman du plus vieux médecin au monde en activité. Lors de l’attribution de ce record, en 2021, il s’était confié sur les secrets de sa longévité.

Il attribuait sa longévité à son refus de la retraite, considérant le travail et l'apprentissage continu comme les meilleurs remèdes contre le déclin cognitif. Au niveau de l'hygiène de vie, il ne fumait pas, pratiquait une activité physique régulière avec modération et entretenait de nombreux liens sociaux. Il recommandait de garder un but chaque matin et de ne jamais nourrir de rancœur ou de haine envers autrui, ce qui lui permettait de maintenir un état d’esprit positif en continu. L’attachement au métier peut aussi accompagner un départ à la retraite, comme pour cette chirurgienne qui offre ses congés à ses collègues.

Le Dr Howard Tucker a partagé 68 ans de mariage avec son épouse, le Dr Sara « Sue » Siegel Tucker (née vers 1933-1934), une psychiatre et psychanalyste américaine. Tout comme son mari, elle a longtemps repoussé sa retraite, mais était déjà retraitée en avril 2026.

Trois de leurs enfants ont suivi les traces tardives d'Howard en devenant avocats, tandis que le quatrième a choisi la médecine. L'un de leurs petits-fils, Austin Tucker, a quant à lui co-produit le documentaire What's Next? retraçant la vie et le couple de ses grands-parents.