Un médecin retraité continue de prescrire à ses patients dans un désert médical et risque d'être condamné

En Haute-Saône, dans un désert médical, un médecin à la retraite continuait de prescrire des médicaments à ses patients malgré l’arrêt de son activité. Dénoncé par un autre médecin, il va être jugé pour exercice illégal de la médecine.

Les déserts médicaux sont de plus en plus nombreux en France. C’est notamment le cas dans les campagnes où certains villages peinent à trouver un médecin pour soigner les habitants, comme dans cette commune où les enfants ont eu une excellente idée pour attirer un généraliste. Dans certains cas, les habitants sont laissés à l’abandon et doivent parfois faire beaucoup de route pour trouver un médecin.

Crédit photo : France Télévisions

C’est le cas à Saulnot, un village en Haute-Saone, d’où est originaire Patrick Laine. Ce médecin est parti à la retraite en 2021, à l’âge de 71 ans. Malgré de longues recherches, il n’a trouvé personne pour reprendre son cabinet.

Retraité, il continue d’exercer

Ce médecin était très dévoué puisqu’il travaillait plus de 70 heures par semaine et était de garde toutes les nuits et les week-ends. Attaché à ses patients, il n’a donc pas hésité à leur venir en aide une fois à la retraite, en continuant de leur prescrire des médicaments. En effet, sans médecin, certaines personnes sont prêtes à tout pour se soigner, comme cet homme qui s'est arraché une dent, faute de trouver un dentiste disponible.

“Mes anciens patients ayant des difficultés à joindre leurs médecins, ils m’appelaient et j’intervenais. J’étais amené à faire des prescriptions, soit parce que le patient présentait un état d’urgence qu’il fallait soigner, soit parce que les résultats d’examen n’étaient pas bons, ou parce qu’ils voulaient une expertise de leur ancien médecin”, dénonce Patrick Laine auprès de France 3.

Crédit photo : Association de Citoyens Contre les Déserts Médicaux / Facebook

La suite après cette vidéo

Cependant, en mars 2025, Patrick Laine a reçu un courrier recommandé du conseil de l’ordre des médecins de Haute-Saone, lui indiquant qu’une plainte avait été déposée contre lui par un autre médecin du secteur, qui avait dénoncé ses pratiques. Depuis, Patrick Laine est accusé d’exercice illégal de la médecine.

“Il n’a pas apprécié que je fasse des prescriptions, mais je faisais ce qu’il ne faisait pas. Il ne répondait pas aux appels, on tombe sur une plateforme téléphonique avec une secrétaire qui ne connaît pas le patient, et c’est compliqué niveau accessibilité. Ça m’a profondément blessé de recevoir cette lettre.”, confie Patrick Laine.

Une centaine de soutiens

Jeudi 5 mars, le docteur à la retraite sera convoqué devant la chambre disciplinaire du conseil de l’ordre des médecins, à Dijon.

“Je suis traité comme un charlatan, ou quelqu’un qui aurait harcelé une femme, je suis accusé parce que j’ai fait du bien autour de moi et j’ai rendu service. J’estime que j’ai pris soin des gens, j’ai rendu grand service et je suis accusé pour avoir répondu bénévolement à des appels de détresse de patients qui n’arrivaient pas à joindre leur médecin”, regrette Patrick Laine.

Crédit photo : iStock

S’il cotise, un médecin peut continuer à prescrire des médicaments à ses proches. Mais le docteur Laine, étant retraité, ne pouvait pas continuer d’exercer son activité médicale. Comme il l’affirme, il a continué son activité bénévolement et estime que ses anciens patients, qu’il connaît depuis 40 ans, font partie de son cercle proche.

En définitive, Patrick Laine ne sera pas seul devant la chambre disciplinaire ce jeudi. Il sera soutenu par une vingtaine de personnes, dont les maires des communes voisines et ses anciens patients. En plus de cela, 150 patients lui ont adressé une attestation pour le soutenir dans son combat disciplinaire. Des témoignages qui pourraient faire pencher la balance.