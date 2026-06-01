Désert médical : à 83 ans, ce médecin retraité recommence à travailler, faute de remplaçant

Gérard Weibel, médecin, a pris sa retraite en 2007. Cependant, il a recommencé à travailler quelques années plus tard pour palier au désert médical dans la région.

Les déserts médicaux sont de plus en plus nombreux en France, notamment dans les campagnes où il peut être difficile de trouver de nouveaux médecins qui aimeraient s’installer dans les villages.

Crédit photo : iStock

Ce manque de professionnels engendre de gros problèmes pour les habitants qui sont malades ou qui doivent recevoir des soins en urgence, comme cet homme qui, incapable de trouver un dentiste près de chez lui, a pris une décision radicale pour soulager son mal de dent.

Face à la pénurie de médecins, tous les moyens sont bons pour trouver des solutions, comme ces enfants qui ont eu une idée de génie pour attirer un généraliste chez eux.

Il exerce à 83 ans

Parfois, les médecins à la retraite reprennent également du service. C’est le cas de Gérard Weibel, 83 ans. En 2007, le professionnel de santé originaire de Doulevant-le-Château, en Haute-Marne, a pris sa retraite. Cependant, il n’a trouvé personne pour le remplacer et les habitants de la région n’avaient plus de médecin à proximité de chez eux.

Crédit photo : JHM

En 2012, Gérard Weibel a décidé de créer un centre de santé en engageant des médecins salariés. L’un d’eux est arrivé mais Gérard Weibel a également repris du service, désireux d’aider ses anciens patients. Il pensait que cette situation serait temporaire mais aujourd’hui, il travaille toujours, pratiquement tous les jours de la semaine.

Deux médecins pour 10 000 patients

Les deux médecins assurent le suivi de 10 000 patients. Bien que Gérard Weibel soit obligé de continuer de travailler pour aider les habitants, il comprend les médecins qui ne s’installent pas dans les campagnes.

“Le médecin de campagne a disparu, et heureusement ! Il y a une discipline de la population qui manque souvent. Quand je vois le nombre de rendez-vous qui sont pris mais qui ne sont pas annulés, c’est insupportable. Ce sont des places perdues pour quelqu’un qui en avait besoin”, regrette le médecin, selon des propos confiés à France 3.

Crédit photo : iStock

L’activité de Gérard Weibel rappelle celle de cet autre médecin retraité qui continuait de prescrire des traitements à ses patients, et qui risquait d’être condamné pour cela.

La suite après cette vidéo

De nouveaux médecins recherchés

Aujourd’hui, les deux médecins de Doulevant-le-Château sont âgés puisque le second médecin recruté en 2012 arrive lui-aussi à l’âge de la retraite. Il voulait arrêter de travailler le 1er mai dernier mais n’a trouvé personne pour le remplacer. Ainsi, il a repoussé l’échéance au 1er septembre.

Désormais, la commune envisage de recruter des médecins étrangers, notamment en Roumanie. De son côté, Gérard Weibel ne compte pas prendre sa retraite pour l’instant puisqu’il affirme qu’il restera tant qu’on aura besoin de lui, quitte à “mourir dans son bureau”.