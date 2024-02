Le papillon que vous choisissez parmi ces 6 spécimens révèle votre personnalité cachée

Le test que l'on vous présente aujourd'hui pourrait révéler une facette insoupçonnée de votre personnalité. Alors pourquoi ne pas l'essayer ?

Tout au long de notre vie, les choix que l'on fait déterminent la personne que l'on est, ou du moins celle que l'on croit être.

Nos décisions en disent long sur notre personnalité mais sont-elles vraiment motivées par notre for intérieur ou, à l'inverse, influencées par des facteurs extérieurs ?

Est-ce que nous nous connaissons vraiment ? La question a de quoi faire sourire mais combien d'entre nous peuvent se vanter de faire des choix en totale harmonie avec leurs pensées et leurs convictions ? Nos choix trahissent-ils notre vraie nature ? Vaste débat, n'est-ce pas ?

Image d'illustration. Crédit photo : iStock

Le papillon que vous choisissez en premier révèle une facette de votre personnalité

Les différents tests de personnalité qui existent peuvent, selon certains spécialistes, apporter leur lot de réponses ou en tout cas nous donner des éléments concrets qui nous permettent de mettre en lumière certains de nos traits de caractère.

L'avantage de ce genre de tests, c'est qu'ils nécessitent une réponse rapide. Notre choix sera donc davantage spontané et fera ainsi appel à notre instinct, ce qui révélera une partie de notre personnalité.

Pour vous en convaincre, on vous propose un petit test (repéré sur le site Tuxboard) qui risque de vous surprendre par ses conclusions.

Regardez donc l'image suivante et veuillez choisir rapidement et sans réfléchir le papillon qui vous plaît le plus.

Alors, verdict ?

Selon Tuxboard, la couleur du papillon que vous avez choisi en dit beaucoup de votre personnalité. Jugez plutôt :

1 - Si vous avez par exemple choisi le premier papillon en haut à gauche (le rouge), cela signifie, paraît-il, que vous êtes une personne aimante et sensible. Exprimer vos sentiments ne vous effraie pas et c’est la raison pour laquelle vous faites très attention à vos proches, qui apprécient votre empathie.

2 - Le deuxième papillon (en haut au centre) serait en revanche choisi par des personnes en harmonie avec elles-mêmes et qui tiennent à leur paix intérieure. Si votre choix s'est porté sur ce spécimen, cela signifie que vous êtes quelqu'un d'aussi calme que patient et que vous faites tout votre possible pour consolider cet équilibre.

3 - Ceux ayant choisi le troisième papillon (en haut à droite) rêvent d’une vie meilleure et font tout ce qui est en leur pouvoir pour réussir. Et qui, surtout, font tout pour y arriver. Pas effrayées par le changement, ces personnes sont capables de faire bouger les choses, tout en agissant prudemment.

4 - Si vous choisissez le quatrième papillon (en bas, à gauche), vous êtes une personne qui veut à tout prix éviter le moindre échec. Vous êtes motivé et faites preuve d'une forte confiance en vous.

5 - Le cinquième papillon (en bas au centre) serait celui plébiscité par les personnes qui savent saisir toutes les opportunités. Refusant la monotonie, ces dernières n'hésitent jamais à prendre des virages à 180 degrés, bien conscientes de leur potentiel inexploité.

6 - Enfin, celles et ceux qui ont opté pour le sixième et dernier papillon font partie des âmes créatrices et sensibles, pour qui les moments de tranquillité sont cruciaux.

Alors, votre choix reflète-t-il votre personnalité ?