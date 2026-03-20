Le rasage intime fait peau neuve avec Le Labs by Gillette pour une expérience unique à Paris et Marseille

A l’occasion de deux dates exclusives, à Paris et Marseille, Le Labs by Gillette ouvre ses portes pour une expérience unique autour du rasage intime. Un événement à ne pas manquer !

À l’approche du printemps, il serait de bon aloi de se refaire une beauté au millimètre près ! Ca tombe bien puisque Gillette proposera bientôt une expérience unique avec l’ouverture de son pop-up store éphémère baptisé “Le Labs by Gillette”. Ce pop-up store vous offre une vraie zone de confort et réinvente le bien-être masculin en proposant des soins experts, des tatouages trendy et des défis sportifs au cœur de la capitale et de la cité phocéenne.

Le Labs by Gillette vous proposera de profiter de plusieurs activités, à commencer par un barber shop, dans lequel des barbiers experts seront sur place pour sculpter, tailler et entretenir votre style avec précision, avec les rasoirs et produits GilletteLabs Face. Ces barbiers experts étaient notamment chargés de raser les athlètes des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. L'occasion parfaite de s'offrir une parenthèse de détente et de ressortir avec un look impeccable.

Crédit photo : Gillette

Des défis sportifs et des produits Gillette à gagner tout au long de la journée

La boutique éphémère installera également un stand de tatouages afin de vous faire des tattoos éphémères et trendy. Que vous soyez adepte des tendances ou simplement à la recherche d'une touche d'originalité, l'espace tatouages vous invite à décorer votre peau avec un design stylé. Effet garanti pour une semaine. Vous pourrez y préparer votre peau avec les nouveaux produits GilletteLabs Body et le rasoir le plus sûr de Gillette, dédiés au rasage du corps et des zones intimes, que vous pourrez découvrir avant tout le monde durant cet événement unique !

Crédit photo : Gillette

Enfin, des défis sportifs seront au programme : mesurez-vous à vos amis sur une course virtuelle à vélo, ou prouvez votre précision au défi de la lucarne, inspiré par les partenariats emblématiques de Gillette avec le Tour de France et l'UEFA Champion's League.

Le Labs by Gillette ouvre ses portes à Paris le vendredi 27 mars de 14h à 19h et le samedi 28 mars de 10h à 19h au 101, rue Réaumur, dans le deuxième arrondissement. Il reviendra ensuite à Marseille le 25 avril, de 10h à 19h au 4 rue de la Canebière.

Crédit photo : Gillette

Pour y participer, les créneaux au barber shop et sur le stand de tatouage seront réservables directement sur place, tandis que les activités seront gratuites. Les produits GilletteLabs Face et GilletteLabs Body seront disponibles en démonstration sur place et pourront aussi être gagnés tout au long de la journée. Alors, prêts pour cet événement unique ?