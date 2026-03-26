Gillette révolutionne les habitudes des Français sur le rasage

Tous les hommes ne se rasent pas de la même façon et aux mêmes endroits. Afin de répondre à des habitudes précises qui évoluent, Gillette a mis au point une gamme unique pour un rasage efficace et en toute sécurité.

Révolutionner le rasage avec Gillette

Le rasage est un art en soi qu’il faut effectuer avec soin. Pour le visage ou pour le corps, toutes les précautions sont bonnes à prendre car on n’est pas à l’abri d’un désagrément : poils incarnés, irritation, coupures…

Selon un sondage mené auprès de 400 hommes par la marque Gillette, 7 hommes sur 10 déclarent utiliser le même rasoir pour le visage et le corps. C’est pratique sur le papier, sauf que les outils utilisés ne sont pas forcément adaptés à la zone de rasage. Ainsi, 1 homme sur 3 admet s’être blessé en se rasant la zone intime, par exemple.

Mais tout ça ne sera bientôt plus que de l’histoire ancienne pour les hommes. En effet, Gillette vient de mettre au point GilletteLabs Body, une gamme complète pour offrir un rasage corporel sûr et confortable. Idéal quand on sait qu’ils sont 60% des moins de 35 ans à s’épiler le corps chez les sondés.

Un rasage confortable et sécurisé avec la nouvelle gamme Gillette

Crédit photo : Gillette



La peau et les poils du corps ne sont pas les mêmes que ceux du visage. Voilà pourquoi il est important d’utiliser des outils adéquats. En effet, les poils du visage sont en général courts et droits, tandis que les poils du corps sont souvent plus longs et bouclés. Et si vous n’avez pas le bon rasoir, vous risquez les poils incarnés. Mais pas de panique, puisque Gillette a pris en compte les retours des hommes et confectionné des outils efficaces.

Ainsi, la gamme prémium de Gillette comporte le rasoir GilletteLabs Body. Ses lames sont dotées d'un système de protection et d’une barre anti-irritation pour offrir une peau douce. Vous trouverez également une tondeuse pour le corps avec un manche ergonomique pour raser les zones difficiles. Puis, une crème à raser sans colorant afin d’hydrater et protéger la peau, notamment au niveau des zones intimes sensibles.

Crédit photo : Gillette

Pour maximiser les précautions, Gillette a livré ses recommandations. La marque spécialisée suggère de se raser sous la douche car l’humidité et l’eau chaude facilitent la coupe. Vous pouvez même appliquer une mousse ou une crème à raser pour protéger votre peau. Rasez dans le sens du poil. Pour plus d’efficacité, vous pouvez faire un deuxième passage dans le sens inverse après avoir de nouveau appliqué de la crème à raser.

Une fois le rasage terminé, rincez et séchez la zone délicatement en tapotant. Puis, appliquez une crème hydratante pour éviter les irritations. Enfin, si vous utilisez la tondeuse, Gillette recommande de l’utiliser en premier avant de terminer au rasoir afin d’éviter que ce dernier se bouche. N’oubliez pas, le rasage est une décision personnelle : c’est la zone où vous voulez à la fréquence qui vous convient.