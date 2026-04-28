« Il est horrible » : le nouveau logo de l'OM se fait dézinguer par Benoît Payan, le maire de Marseille

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Logo de l'OM

Après de longs mois de travail dans l’ombre, les dirigeants du club de football de l’Olympique de Marseille ont dévoilé le nouveau logo du club. Sauf que tout le monde dans la ville le déteste, y compris le maire.

L’OM change de logo et se fait dézinguer par le maire de la ville

Scandale à Marseille. La direction de l’Olympique de Marseille a dévoilé le nouveau logo du club début avril et ça ne passe pas. Les supporters le rejettent massivement sur les réseaux sociaux. Et ils ne sont pas les seuls à ne pas apprécier ce style épuré.

Le maire de la cité phocéenne, Benoît Payan, n’a pas mâché ses mots quand BFM Marseille Provence l’a interrogé sur le sujet de la discorde : « Il est horrible. J’en ai vu des logos, mais des logos aussi laids, jamais. C’est une erreur, il faut la réparer », fustige-t-il.

Le nouveau logo moqué sur les réseaux sociaux par Volkswagen

Malgré l’intervention du maire de Marseille, les dirigeants de l’OM assument et défendent leur nouvelle identité. Selon eux, il s’agit de moderniser l’image du club de foot, mais également de la rendre plus reconnaissable et lisible en version numérique à travers ce logo.

La suite après cette vidéo

Cependant, il semblerait que tout ce que les supporters ont reconnu soit le logo de Volkswagen. En effet, en y regardant bien, le nouveau logo de l’OM ressemble quelque peu à celui de la marque de voiture allemande.

D’ailleurs, cette dernière n’a pas hésité à réagir. « Amis marseillais, les retournés, d’habitude, c’est sur les terrains », écrit-elle sur Instagram en légende d’une image montrant son propre logo retourné et rappelant celui du club. Cette publication a au moins eu le mérite de bien faire rire les internautes.

Pour autant, pas sûr que cette touche d’humour fasse changer d’avis les supporters et Benoît Payan, déjà bien remontés : « Moi il ne me plaît pas », a conclu l’édile. Les dirigeants du club pourraient-ils faire machine arrière ?

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Camille V.

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d'un Master en Communication/Cinéma, Camille V. est journaliste spécialisée dans les intersections entre culture et écologie. Auteure d’un mémoire remarqué sur la Cli-fi (Climate Fiction) au cinéma, elle décrypte pour Demotivateur l'actualité du divertissement (films et séries) sous un angle sociétal et environnemental. Passionnée par l'art et la protection animale, elle apporte une expertise académique et critique à la rédaction de ses dossiers.

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