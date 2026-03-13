Il se réveille avec la peau toute bleue et va aux urgences, il est «mortifié» en découvrant le verdict

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Une main bleue

Au Royaume-Uni, un homme s’est réveillé un matin avec la peau toute bleue. Il est immédiatement allé à l’hôpital et est tombé des nues en entendant le diagnostic.

Imaginez la scène : vous vous réveillez un matin et vous constatez que votre peau a viré au bleu. C’est ce qui est arrivé à Tommy Lynch, un Britannique de 42 ans, qui s’est réveillé avec la peau bleue.

Des doigts bleusCrédit photo : Tommy Lynch / Facebook

Inquiet, il est immédiatement allé à l’hôpital pour comprendre la raison de ce phénomène. Sur place, les médecins ont été stupéfaits de voir l’homme avec la peau bleue. En effet, ce symptôme est souvent la conséquence d’une hypoxie sévère, lorsque l’on a un manque important d’oxygène dans le sang.

“Les médecins m’ont regardé comme s’ils avaient vu un fantôme. Ils ont dit qu’ils n’avaient jamais vu quelqu’un de cette couleur et qui était encore en vie”, a expliqué Tommy, selon RTL Info.

Il est placé sous oxygène

Tommy a immédiatement été placé sous oxygène en attendant de recevoir un diagnostic. Les médecins ont procédé à plusieurs examens rapides et ont affirmé que Tommy n’avait aucune maladie grave. Ils ont finalement fini par découvrir l’origine de cette couleur anormale qui ne relevait en rien d’un problème de santé, contrairement à cet homme dont la peau est devenue bleue après qu’il ait consommé des compléments alimentaires pendant des années.

Tommy sous oxygèneCrédit photo : Tommy Lynch / Facebook

La suite après cette vidéo

Les examens médicaux n’ont donné aucune explication à cette coloration. C’est une infirmière qui a compris d’où venait le problème. Selon 7 sur 7, elle désinfectait le bras de Tommy avec une lingette alcoolisée pour lui poser une perfusion quand elle a vu que la lingette était devenue bleue.

“J’étais mortifié”

C’est à ce moment-là que Tommy a compris. Quelques jours auparavant, l’un de ses amis lui avait offert des nouveaux draps de lit de couleur bleue. Tommy les a mis dans son lit sans les laver, et la couleur a déteint sur sa peau pendant son sommeil.

Le corps bleu de TommyCrédit photo : Tommy Lynch / Facebook

En comprenant cela, Tommy s’est senti très honteux et s’est immédiatement excusé auprès du personnel hospitalier.

“Je ne savais pas qu’il fallait laver ses draps avant de dormir dedans. J’étais mortifié, mais ils ont dit que je les avais bien fait rire”, a expliqué Tommy.

Si les médecins ont pris la situation avec humour, c’est parce qu’ils sont habitués à voir des cas étranges dans les hôpitaux. Récemment, une femme a passé une IRM avec un sextoy dans le rectum, et l’objet a été propulsé de son corps à la vitesse du son.

De retour chez lui, Tommy a immédiatement lavé les draps de son lit. Cependant, la couleur bleue n’est pas tout de suite partie de son corps puisqu’elle est restée une semaine entière, même après plusieurs douches. Pour ne pas connaître la même mésaventure de Tommy, pensez à laver vos draps avant de les utiliser !

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Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News). Passionnée par la transmission d'informations fiables, je mets mon analyse au service d'un traitement de l'info à la fois engagé et sourcé.

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