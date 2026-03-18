Des papas d'élèves offrent une voiture neuve à une agente de traversée scolaire très appréciée

Aux États-Unis, des papas d’élèves ont offert une nouvelle voiture à une agente de traversée scolaire très appréciée par la communauté.

Ce mois-ci, un geste solidaire a transformé le quotidien d’une surveillante des traversées piétonnes aux État-Unis.

Des papas à la rescousse d’une employée de l’école

Trecia Crawford travaille comme gardienne des passages piétons. Son métier consiste à assurer la sécurité des enfants à la sortie de l’école élémentaire Moss Haven Elementary School à Dallas.

Figure incontournable de la communauté locale, elle vu son quotidien se compliquer lorsque sa voiture est tombée en panne il y a environ cinq mois, rapporte People.

Crédit Photo : Google Street View

Depuis cette mésaventure, elle est contrainte de prendre les transports en commun pour se rendre sur son lieu de travail.

Récemment, le Mott Haven Elementary Dad’s Club, une association à but non lucratif dédiée au soutien scolaire, a pris connaissance des péripéties de Trecia.

Face à cette situation, ce groupe de papas d’élèves a décidé d’agir pour lui venir en aide.

« Elle est là tous les matins et tous les après-midi. Elle connaît probablement plus de parents par leur prénom que la plupart des gens », a déclaré Marcus Walther, un membre de l’organisation locale, auprès de la chaîne KTVT-TV.

Un bel élan de solidarité

Le club des papas se réunit régulièrement pour soutenir les enseignants, le personnel et les élèves.

« Nous sommes un groupe de pères inscrits pour améliorer l'environnement ici à l'école primaire de Moss Haven », a déclaré Luke Wagner, président de l’association.

Selon un article du blog du Richardson Independent School District, Marcus Walther a eu l’idée de lancer une collecte de fonds pour offrir une nouvelle voiture à Trecia.

Crédit Photo : Richardson ISD

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En à peine quelques jours, plus de 6 800 dollars (environ 5 700 euros) ont été récoltés. Mais cet élan de générosité ne s’est pas arrêté en si bon chemin.

Un autre membre, Adam Tharpe, a également joué un rôle important. En tant que directeur général d’un atelier de réparation automobile, il s’est chargé de trouver le véhicule - une Jeep blanche - et de le remettre en état.

Après avoir vendu l'engin à un prix abordable, il a fourni gratuitement quelques services d’entretien pour la voiture.

Une communauté soudée

Parallèlement, Jeremy Graves, un autre adhérent, s’est chargé de l’assurance automobile en utilisant les fonds restants.

« Il est difficile de ne pas parler sans cesse de l’incroyable communauté de Moss Haven », a confié Marcus Walther.

Avant d’ajouter :

« Une grande partie de cela est due à l’équipe formidable qui se mobilise chaque jour pour chérir nos enfants, les protéger et leur servir de modèles. Mme Crawford en est un excellent exemple ».

Crédit Photo : Richardson ISD

Les papas ont donné la Jeep à Trecia, qui a eu du mal à contenir sa joie. Ce moment a été immortalisé en photos et partagé sur la page Facebook du district scolaire.

Sur ces images émouvantes, la gardienne se couvre la bouche, visiblement bouleversée par la surprise

« La communauté n’est pas un mot à la mode. C’est l’action, le temps et l’engagement des parents, des enseignants, du personnel et de tous ceux qui s’investissent, que ce soit à petite ou grande échelle », peut-on lire dans le post.

Crédit Photo : Richardson ISD

Un magnifique exemple de solidarité !