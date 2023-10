Venez travailler en Suisse pour plus de 3 500 euros par mois, ces postes recrutent 85 000 employés

La Suisse est réputée pour offrir des salaires relativement élevés à ses travailleurs. Ainsi, vous serez peut-être intéressé de savoir que dans ce pays, certains secteurs recrutent en masse à des postes rémunérés jusqu'à 6 500 euros par mois. Quels sont-ils ?

La Suisse peine à recruter depuis plusieurs années

Cela fait plusieurs années que la Suisse peine à recruter des employés dans certains secteurs. Pourtant, les salaires proposés sont plutôt intéressants.

Aujourd'hui, ce pays souhaite se tourner vers les travailleurs étrangers pour pourvoir 85 000 postes. Et nous connaissons les principaux secteurs concernés par ces embauches.

Plus de 80 000 postes à pourvoir dans des secteurs d'activité très variés

D'après les autorités suisses, les nombreux travailleurs venus d'Ukraine ne suffisent pas à combler le manque de salariés dans ce pays réputé pour ses hauts salaires. Ainsi, la Suisse compte actuellement plus de 80 000 postes qualifiés non pourvus. Et ce chiffre pourrait augmenter de manière considérable d'ici plusieurs mois.

Parmi les secteurs qui recrutent le plus : le tourisme, la santé et l'hôtellerie. De plus, ce pays recrute des milliers d'informaticiens, de techniciens et d'ingénieurs.

À savoir avant de postuler en Suisse

Pour espérer décrocher un de ces postes, les candidats doivent postuler auprès des agences de recrutement suisses. Parmi les professionnels les plus recherchés : des chauffeurs, des informaticiens, des médecins, des ouvriers qualifiés, des commerciaux spécialisés, des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration, des enseignants, des ingénieurs, des employés domestiques et des experts en numérique.

Concrètement, les métiers recherchés sont très variés. Mais dans tous les secteurs, les candidats doivent prouver leurs qualifications et la maîtrise de plusieurs langues.

Crédit photo : iStock

Le statut avantageux des frontaliers

Aujourd'hui, il est tout à fait possible d'exercer un métier en Suisse tout en résidant en France. En effet, les accords entre ces deux pays autorisent le fameux statut de frontalier. Pour l'obtenir, il faut posséder le permis G. Il s'agit d'une sorte de permis de travail en Suisse.

Ce sésame offre un statut particulier concernant les allocations familiales, les assurances retraite, chômage et maladie. Il définit également une réglementation spécifique concernant la fiscalité.

À savoir que les frontaliers Français profitent pleinement des hauts salaires perçus au-delà de la frontière. Pourquoi ? Parce que le coût de la vie est moins élevé en France. Il s'agit donc d'un statut privilégié qui fait de nombreux envieux.

Crédit photo : iStock

Une maîtrise de la langue imposée

Pour profiter des avantages qu'un poste en Suisse pourrait vous offrir, vos compétences dans votre secteur d'activité ne suffiront pas. Vous devez aussi prouver votre maîtrise du suisse allemand, de l'allemand ou de l'italien. La langue exigée dépend de la région dans laquelle vous exercerez. De plus, les travailleurs frontaliers doivent appréhender les disparités culturelles qui séparent la Suisse et la France.

À savoir que de l'autre côté de la frontière, le rapport au travail n'est pas tout à fait le même. La précision, la ponctualité et l'autonomie sont des valeurs extrêmement importantes pour les employeurs Suisses.

Enfin, sachez qu'il vous faudra peut-être réaliser des démarches pour faire reconnaître vos diplômes français dans ce pays.