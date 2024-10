Voici le salaire moyen des Français, êtes-vous mieux ou moins bien payé ?

Une note publiée ce mercredi 23 octobre par l’Insee révèle le salaire moyen des Français dans le secteur privé en 2023.

Êtes-vous rémunéré plus ou moins que la moyenne des Français ? Voici une question à laquelle vous pouvez répondre avec la note publiée par l’Insee, ce mercredi 23 octobre. Si la majorité des Français doivent avoir l'impression d'être pris à la gorge à cause de l'inflation sur de nombreux produits de première nécessité, notamment sur l'énergie, ils peuvent se satisfaire de voir leur salaire également augmenter. En revanche, et c'est bien là le problème, l'augmentation des salaires reste inférieure à l'inflation si on en croit l'Institut national de la statistique et des études économiques.

En effet, selon l’Insee, le salaire en équivalent temps plein dans le secteur privé est en moyenne de 3612 euros bruts par mois, soit 2735 euros nets en 2023. Cependant, cette donnée varie selon plusieurs critères comme le genre où des inégalités de salaire persistent encore, mais aussi la catégorie socio-professionnelle (CSP).

Par exemple, chez les hommes, le salaire moyen est plus élevé puisqu’il est fixé à 3822 euros bruts par mois, soit 2898 euros nets. Ces chiffres ont augmenté en 2023 avec une hausse de 3,8% par rapport à 2022. En revanche, les hommes, qui représentent 58% des effectifs dans le secteur privé, ont été moins augmentés en moyenne que les femmes qui ont bénéficié d’une hausse moyenne de 4,5% en 2023 par rapport à 2022.

L’écart de rémunération entre les hommes et les femmes est donc moins important, mais il reste persistant puisque le salaire moyen des femmes est plafonné à 3323 euros bruts par mois, soit 2508 euros nets.

Des salaires qui augmentent partout

La rémunération moyenne est également très disparate en fonction de la catégorie socio-professionnelle. Par exemple, pour les ouvriers, le salaire moyen s’élève à 2638 euros bruts par mois, soit 2031 euros nets en 2023. Cela représente une hausse d’environ 4,6% sur un an mais cela reste en dessous de la moyenne.

Pour les professions intermédiaires, on s’approche de la moyenne générale avec des salaires moyens de 3519 euros bruts par mois, soit 2656 euros nets en 2023 (hausse de 3,4% en un an).

Ce sont surtout les cadres qui rencontrent une augmentation plus faible (+1,9%) par rapport à 2022. Mais leurs salaires restent les plus élevés avec un salaire moyen mensuel de 6132 euros bruts, soit 4573 euros nets.

Enfin, le salaire moyen varie aussi en fonction du secteur d’activité. Pour les salariés travaillant dans les métiers de la construction, le revenu moyen est de 3190 euros bruts par mois, soit 2439 euros nets. La hausse est de 4% par rapport à 2022. Cette hausse est constatée pour les emplois du secteur tertiaire où le salaire moyen mensuel est à 3564 euros bruts, soit 2706 euros nets.

Les salaires moyens les plus élevés concernent les métiers de l'industrie où ils sont fixés à 4052 euros bruts chaque mois, soit 3014 euros nets. Là encore, il y une hausse de 4,1% par rapport à 2022. Voilà, vous avez assez de chiffres pour vous situer par rapport à votre genre, votre CSP et votre secteur d’activités.