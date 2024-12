Le tatouage point-virgule a une signification cachée que tout le monde devrait connaître

Avez-vous déjà remarqué des personnes avec un point-virgule tatoué sur la peau ? Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce dessin a une vrai signification profonde. Voici laquelle.

Les tatouages se sont beaucoup répandus ces dernières années. Certaines personnes se font tatouer des dessins uniques, propres à leur vécu, avec une signification particulière. C’est le cas de cet homme qui s’est tatoué le dos entier avec des dessins du débarquement pour rendre hommage à son grand-père, ou encore cette femme qui s’est fait tatouer une corde tressée pour une raison particulière.

Il existe également des tatouages plus communs que l’on retrouve chez de nombreuses personnes. Cependant, l’un d’entre eux a une signification profonde qui est souvent méconnue : le point-virgule.

Crédit photo : The Semicolon Tattoo Project / Facebook

Ce tatouage est devenu de plus en plus populaire ces dernières années et contrairement à ce que l’on pourrait croire, il a une signification cachée et sérieuse que tout le monde devrait connaître. Voici laquelle.

Que signifie le point-virgule ?

En 2013, un mouvement est né sur les réseaux sociaux aux États-Unis : le projet Semicolon (projet point-virgule). Il incitait les personnes souffrant de ayant souffert de dépression à se faire tatouer un point-virgule sur la peau. En effet, ce dessin est un symbole d’espoir et de courage face aux problèmes de santé mentale.

“Un point-virgule est utilisé lorsqu’un autour aurait pu choisir de terminer sa phrase, mais a choisi de ne pas le faire. L’auteur, c’est vous, et la phrase, c’est votre vie”, explique UpWorthy.

Crédit photo : The Semicolon Tattoo Project / Facebook

Ainsi, de nombreuses personnes ont décidé de se faire tatouer un point-virgule en souvenir de leur lutte et de leur victoire contre leur dépression. Comme le précise Radio-Canada, certains se sont tatoué ce symbole à l’intérieur de leur poignet, en référence au geste suicidaire de se tailler les veines. Si vous remarquez une personne tatouée d’un point-virgule, vous saurez désormais qu’elle a traversé une période difficile mais qu’elle a réussi à s’en sortir. Un beau symbole d’espoir.