Les 5 accessoires indispensables pour fêter un Nouvel An inoubliable à la maison

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas et il est déjà temps de commencer à les préparer. En famille ou entre amis, on vous livre nos accessoires indispensables pour un Nouvel An réussi à la maison.

Le Nouvel An est une fête qui se doit d’être célébrée de la meilleure des façons. En restant dans le confort de sa maison, il est possible d’avoir une fête réussie en compagnie de sa famille et de ses amis. Mais pour cela, quelques accessoires sont nécessaires.

Avec cela, vous n'aurez rien à envier aux autres. Quoi de mieux que quelques décorations pour égayer cette soirée si spéciale ? On dresse la liste des accessoires à avoir absolument pour un passage à la nouvelle année des plus festifs.

Cinq accessoires indispensables pour le Nouvel An

Les ballons

Crédit photo : bernardbodo/ iStock

Une fête sans ballons ? On n’imagine pas un instant célébrer l’année 2024 sans quelques ballons qui parsèment la pièce. Ballons riment avec célébration, alors pour cette dernière journée de l’année, on se lâche et on habille la maison de cet accessoire qui plaît autant aux petits qu’aux grands. En plus, vous avez le choix : le fameux ballon aux lettres d’or 2024, les petits avec le slogan « Happy New Year » et de toutes les couleurs.

Les guirlandes

On poursuit notre décoration intérieure avec cette fois-ci les indispensables guirlandes. Là encore, vous avez le choix. En forme d’étoile, couleur or ou noir, en différentes typographies et en souhaitant la bonne année, les guirlandes ajoutent de l’éclat et du charme à votre soirée. En plus, vous pouvez même en récupérer certaines de votre sapin. Il ne fait aucun doute que les ballons et les guirlandes ajouteront de la légèreté à votre salon.

Les canons à confettis

Que serait une fête de fin d’année sans les célèbres confettis ? Les confettis sont des accessoires indispensables pour toutes sortes de célébrations. Et le Nouvel An en est l’occasion parfaite. Pour ajouter de la couleur et de la joie dans l’air, le canon à confettis est l’élément qui pimente votre soirée. Cela amusera sans doute beaucoup d’entre vous pour vous accompagner jusqu’au bout de la nuit.

Le chemin de table

Crédit photo : seb_ra/ iStock

Après la décoration ambiante, place à la décoration de table. Là aussi, il faut égayer cet espace sur lequel vous passerez sans doute une grande partie de la soirée. S'il est certain que les confettis que vous avez éparpillés partout dans la pièce se retrouveront sur la table, pensez également à l’animer d’un joli chemin de table. Très élégant, cet accessoire est la touche déco de votre table. Imaginez-le un peu à côté de tous ces mets délicieux ! En plus, chaque chemin de table est différent et saura animer comme il se doit la décoration que vous aurez choisie.

Les chapeaux festifs

Pour le dernier jour de l’année, vous pouvez vous lâcher. Alors, rien de tel qu’un chapeau festif pour toute votre famille et vos amis. Avec ces chapeaux, vous serez encore plus dans l’ambiance des fêtes et tout le monde aura reçu le code vestimentaire de la soirée. Un petit accessoire qui permet de mettre tout le monde sur un pied d’égalité pour partager un moment convivial sous le signe du partage et de la fête.

On vous souhaite de bonnes fêtes !