L'espérance de vie augmente en France, avec plus de 30 000 centenaires dans le pays

Selon une étude publiée par l’Institut national d’études démographiques (Ined), les centenaires seront de plus en plus nombreux en France dans les années à venir. Des données qui prouvent que l’espérance de vie augmente.

Alors que la doyenne de l’humanité soeur André est décédée ce mardi 17 janvier à l’âge de 118 ans, une étude vient de dévoiler que les centenaires seront de plus en plus nombreux en France dans les années à venir.

Crédit photo : iStock

Selon un rapport de l’Institut national d’études démographiques (Ined) publié ce jeudi 19 janvier, le nombre de centenaires en France va être multiplié par sept d’ici les prochaines années. Une augmentation qui ne date pas d’aujourd’hui, puisque l’on estime que 30 000 centenaires vivent en France actuellement, contre 1 100 en 1970.

De plus en plus de centenaires en France

D’après les chiffres de l’Insee, 42 600 centenaires vivront en France en 2025, 73 100 en 2040 et 198 600 en 2060. Ainsi, le nombre de personnes de plus de 100 ans va être multiplié par sept d’ici quarante ans.

« En 2060, la France métropolitaine pourrait compter 198 645 centenaires, dont 3 760 en 1990 et seulement une centaine en 1 900 », peut-on lire dans l’étude de l’Ined qui s’appuie sur des données de l’Insee.

Crédit photo : iStock

Ces résultats révèlent également que les femmes vivent plus longtemps que les hommes puisqu’elles représentent 84% des centenaires en France. Selon les chercheurs, la probabilité de vivre plus de 100 ans « n’a jamais été aussi élevée ».

Une augmentation de l’espérance de vie

Mais pourquoi compte-t-on autant de centenaires en France ? Cette longévité serait due au climat tempéré du pays, à notre alimentation ainsi qu’à l’amélioration générale des conditions de vie et les progrès de la médecine.

Crédit photo : iStock

Si les centenaires seront plus nombreux dans les prochaines années, nous pourrions également vivre plus longtemps. Plusieurs scientifiques estiment que les Français pourraient vivre jusqu’à 130 ans d’ici quelques années.

« Jusqu’aux années 1970, il était communément admis que tous les progrès réalisés depuis le XVIIIème siècle n’avaient fait que rapprocher la durée de vie moyenne de l’âge de 120 ans, considéré comme un maximum pour l’espèce humaine, peut-on lire dans l’étude. Désormais, certains scientifiques n’excluent plus que des êtres humains puissent vivre jusqu’à 150 ans, voire davantage, si les connaissances de la génétique et du mécanisme de vieillissement continuent à progresser et permettent de ralentir les processus biologiques. »

Ainsi, si notre espérance de vie s’allonge, de plus en plus de Français pourraient devenir des « super-centenaires », un surnom donné aux personnes qui vivent jusqu’à 110 à 115 ans.