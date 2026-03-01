Les conducteurs sont persuadés que 99% des gens ne savent pas ce que veut dire ce panneau

Vous pensez connaître le code de la route sur le bout des doigts ? Si la réponse est oui, arriverez-vous à identifier ce panneau de signalisation ?

Chaque panneau de signalisation joue un rôle important : il guide les automobilistes, sécurise les routes et contribue à prévenir les accidents.

Le hic ? Certains conducteurs ont parfois du mal à en comprendre la signification. Par exemple, ce panneau inconnu perturbe de nombreux Français sur les routes, tandis qu’un autre rend fous ceux qui ne le déchiffrent pas.

De l’autre côté de la Manche, un panneau différent a déclenché un débat sur Reddit UK, rapporte le site SupercarBlondie.

Un panneau qui sème la confusion

Un utilisateur du forum a publié l’image d’un panneau : un cercle blanc barré d’une bande diagonale noire.

La publication était accompagnée de la légende suivante : « Je suis convaincu que 99% des conducteurs ne savent pas ce que signifie ce panneau ».

À première vue, ce panneau peut paraître inconnu, mais il figure en réalité parmi les plus courants au Royaume-Uni. Pourtant, de nombreux utilisateurs ignorent sa signification dans les commentaires du post.

Crédit Photo : Capture d'écran Reddit

Ce panneau indique que « la limitation nationale de vitesse » est en vigueur sur ce tronçon. Sur les routes britanniques hors agglomération à voie unique, cela correspond à 60 mph, environ 97 km/h.

Une chose est sûre : beaucoup n’ont absolument aucune idée de sa signification.

« Une fille chez mon ancien coiffeur pensait vraiment que ça signifiait “roule à la vitesse que tu veux” », raconte un internaute.

Et en France ?

Si ce panneau fixe une vitesse nationale au Royaume-Uni, en France, son rôle est tout autre. Vous l’ignorez peut-être, mais il indique la fin d’une interdiction ou d’une limitation.

En d’autres termes, il sert à prévenir les conducteurs que la règle spécifique qui s’appliquait avant ce panneau n’est plus en vigueur. Vous le saviez ?

À l’avenir, si vous conduisez en Angleterre, attention à ne pas confondre ce panneau pour éviter les ennuis !