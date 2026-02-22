Ce radar dernier cri doté d'un “flash invisible” est le nouveau cauchemar des conducteurs français

À Lyon, un nouveau radar est récemment apparu et pourrait devenir la bête noire des automobilistes : en plus d’avoir un “flash invisibile”, il sanctionne les excès de vitesse et les feux rouges grillés.

Sur la route, les radars sont le cauchemar des automobilistes, et pour cause : plus le temps passe, plus ils sont sophistiqués. Les radars peuvent être intégrés dans des voitures banalisées, comme ces véhicules qui peuvent flasher jusqu’à 500 automobilistes en trois heures sans qu’ils le sachent.

Les radars peuvent également être améliorés comme ces derniers qui utilisent l’intelligence artificielle afin de détecter plus d’infractions. Dans le même genre, un nouveau radar a récemment été installé à Lyon.

Pour commencer, ce radar est quasiment indétectable puisqu’il possède un “flash invisible”. Vous ne le remarquez donc pas quand il vous flashe. En plus de cela, ce radar détecte à la fois les excès de vitesse et les feux rouges grillés.

Selon les services de l'État, ce radar est doté d’un “flash infrarouge invisible à l’oeil nu” qui peut “détecter simultanément excès de vitesse et feux rouges grillés”, comme le rapporte Le Progrès.

De grosses amendes

Ce nouveau radar pourrait vite devenir un cauchemar pour les automobilistes. Désormais, les très grands excès de vitesse sont considérés comme des délits et sont sévèrement punis : comptez 1 500 euros d’amende, un retrait de 6 points et la suspension du permis de conduire.

Pour rappel, si vous grillez un feu rouge, vous serez sanctionné d’une amende de 135 euros et d’un retrait de 4 points sur le permis de conduire. Des sanctions qui incitent à la prudence sur la route.

Source : Le Progrès
