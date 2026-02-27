Les radars vont bientôt verbaliser les conducteurs qui roulent sans assurance

En plus d’identifier les automobilistes qui commettent des infractions au code de la route, les radars vont bientôt être capables d’identifier ceux qui conduisent sans assurance.

Sur la route, les radars sont de plus en plus performants. Ils sont capables de détecter les moindres infractions au code de la route grâce à des technologies sophistiquées. C’est le cas de ce radar dernier cri doté d’un flash invisible qui identifie les excès de vitesse et les feux rouges grillés sans avertir le conducteur. Certains radars fonctionnent également avec l’intelligence artificielle afin de détecter plus d’infractions et de piéger les automobilistes.

Crédit photo : iStock

Mais certains radars peuvent faire bien plus que de sanctionner des manquements au code de la route puisqu’ils sont capables de savoir des choses sur vous. C’est le cas de cet appareil capable de détecter les véhicules qui ne sont pas assurés.

Des véhicules examinés

Selon une annonce faite par la Sécurité routière, cette mesure concerne les véhicules flashés pour des excès de vitesse d’au moins 50 km/h, qui sont désormais considérés comme des délits. Dans ce cas, les véhicules font l’objet d’une vérification automatique de leur assurance.

Crédit photo : iStock

Comme l’explique 40 millions d’automobilistes, quand un véhicule est flashé par ces radars, sa plaque d’immatriculation est envoyée au Centre National de Traitement des Infractions (CNTI) et croisée avec le Fichier des Véhicules Assurés (FVA).

Des milliers de conducteurs concernés

Cette nouveauté risque de déplaire à de nombreux automobilistes. Selon des chiffres partagés par Le Progrès, en France, 515 000 conducteurs rouleraient sans assurance.

“Ce dispositif change profondément la logique du contrôle routier. On ne sanctionne plus seulement une infraction ponctuelle mais un niveau de risque global. Beaucoup d’automobilistes pensent encore économiser quelques dizaines d’euros par mois en roulant sans assurance alors qu’en cas d’accident, les sommes en jeu peuvent atteindre plusieurs millions d’euros”, a indiqué Christophe Dandois, cofondateur de la compagnie d’assurance Leocare, au Progrès.

Si ces radars seront redoutés par certains conducteurs, d’autres se montrent confiants face à cette mesure.

“Pour moi, ce serait bénéfique parce que quand on a un accident avec quelqu’un qui n’est pas assuré, c’est un peu la catastrophe”, “Il faut espérer que cette solution-là amène à ce que tout le monde soit assuré”, ont commenté des conducteurs auprès de France Info.

Pour rappel, dans le cas où un automobiliste est verbalisé pour excès de vitesse et défaut d’assurance, il peut écoper d’une amende atteignant les 7 500 euros. Son infraction peut être inscrite dans son casier judiciaire, son permis de conduire peut être suspendu ou annulé et son véhicule peut être confisqué. Dans les cas les plus graves, une peine de prison peut également être prononcée. Des sanctions qui doivent pousser les conducteurs à assurer leur véhicule.