Les conducteurs doivent retirer d'urgence ces objets de leur voiture

En hiver, il y a des objets qu’il ne faut surtout pas transporter avec soi dans sa voiture. Voici quels sont ces objets et pourquoi vous devez les retirer de votre véhicule.

La conduite peut être plus difficile en hiver. Les routes sont glissantes, la nuit tombe rapidement et le verglas est plus fréquent. En plus de cela, la buée se forme rapidement sur le pare-brise et les vitres de la voiture quand il fait froid. Ainsi, quand vous vous asseyez sur votre siège pour partir, vous constatez que vous ne voyez rien et vous devez attendre quelques minutes le temps que la buée s’évapore, ce qui peut vous mettre en retard.

Crédit photo : iStock

S’il est possible de se débarrasser facilement de la condensation sur les vitres de sa voiture grâce à une astuce qui ne coûte que 0,03 euros, vous pouvez également utiliser du liquide vaisselle pour éviter sa formation. Cependant, ces méthodes ne traitent pas efficacement la cause du problème.

Des objets à bannir de la voiture

Pour éviter que la buée ne se forme sur vos vitres, il y a un objet que vous devez impérativement enlever de votre voiture puisqu’il favorise la condensation. Il s’agit de tout objet humide. Cela peut être les tapis de sol mouillés, un parapluie ou des vêtements qui n’ont pas fini de sécher.

Crédit photo : iStock

Comme l’explique The News Wheel, l’humidité des objets va s’accumuler dans l’habitacle sans pouvoir s’évaporer, et la buée va se former. Si la formation de buée n’est pas un danger pour votre voiture en soi, elle peut devenir très gênante si elle entraîne une mauvaise visibilité.

Comment chasser la buée ?

Pour réduire la buée dans votre voiture en hiver, pensez donc à retirer tous les objets humides dans votre voiture. Faites fonctionner le chauffage et la climatisation simultanément afin de chasser la condensation rapidement.

Pensez également à placer des absorbeurs d’humidité dans votre voiture, comme des sachets de gel de silice ou de la litière pour chat dans une chaussette. En suivant ces conseils, vous n’aurez plus de buée en hiver !