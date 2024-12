Les enfants sont plus difficiles à élever à cet âge précis, selon une étude

Selon une récente étude, il existerait un âge auquel les enfants sont plus difficiles à élever. Voici lequel.

Élever un enfant n’est pas toujours quelque chose d’évident. Il faut lui apprendre les bonnes manières ainsi que certaines valeurs, mais aussi éviter les erreurs souvent commises dans l'éducation d'un enfant. Les parents doivent également réussir à gérer leur enfant en temps de crise, notamment quand celui-ci refuse de les écouter.

Crédit photo : iStock

Selon une récente étude menée par l’Arizona State University (ASU) et partagée par Parents, il existerait un âge précis auquel les enfants seraient plus difficiles à élever. Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont évalué le bien-être des parents tout au long de la vie de leurs enfants. Voici l’âge auquel il est plus difficile d’élever un enfant, selon l’étude.

Un âge difficile

D’après les résultats de l’étude, les parents rencontrent plus de difficultés dans l’éducation de leur enfant quand celui-ci a un âge moyen, soit entre 12 et 14 ans. Durant cette période, les parents seraient plus déprimés et stressés que les parents de jeunes enfants. Plus étonnant encore : les mères de nourrissons auraient un meilleur bien-être général. En effet, si s’occuper d’un bébé peut être fatiguant, élever un adolescent peut l’être encore plus.

Crédit photo : iStock

Quand les enfants ont entre 12 et 14 ans, ils sont particulièrement agités à cause des hormones et des différentes prises de conscience. Ils ressentent également une forte pression pour réussir à l’école et penser à leur avenir. Ainsi, ils sont plus stressés et bouleversés et sont moins enclins à écouter leurs parents.

“À l’approche de la puberté, les défis de la parentalité sont beaucoup plus complexes et les enjeux liés aux choses qui tournent mal sont bien plus importants”, a expliqué Suniya Luthar, professeure à la retraite de l’ASU.

Comme leur enfant change, les parents doivent également s’adapter. Comme le précise l'étude, la façon de les réconforter et de régler leurs problèmes ne sont plus les mêmes car il ne suffit plus d’un mot doux et d’une histoire pour que l’enfant aille mieux. À l’adolescence, il est important de trouver les bons mots pour aider son enfant, ce qui n’est pas toujours évident. Si vous êtes dans cette période et que votre enfant est têtu et difficile à gérer, voici quelques conseils pour l'aider et l'élever au mieux.