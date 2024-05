Cette maman retire ses deux filles de l'école pour une raison surprenante... et reçoit le soutien des internautes

Cette mère de famille britannique refuse d’envoyer ses enfants à l’école pour une raison surprenante.

Cassyanne Clark est une mère de famille britannique originaire du Kent. Cette dernière est connue sur le réseau social TikTok où elle est suivie par 61 000 abonnés. Plus tôt ce mois-ci, l’une de ses publications est devenue virale.

La raison ? Dans une longue vidéo, la jeune femme explique pourquoi elle a décidé de retirer ses deux filles âgées de 8 et 10 ans de l’école. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ses explications ont réussi à convaincre sa communauté.

«Je pense vraiment que l’école est une prison», peut-on l’entendre dire. Dans la foulée, la jeune femme pointe du doigt le système scolaire et les leçons enseignées en classe.

Crédit Photo : Cassyanne Clark

«Un enfant est assis dans une salle de classe 8 heures par jour et on lui dit de ne pas parler à son voisin (…) On lui dit qu'il ne peut pas aller aux toilettes (…)», a-t-elle déclaré.

Face à cette situation, la Britannique a choisi «l’école à la maison» pour ses enfants. Désireuse de leur offrir la meilleure éducation possible, elle débourse chaque mois entre 460 et 580 euros pour des cours particuliers.

Selon ses dires, les deux fillettes passent le reste de la semaine à se créer de nouveaux souvenirs. Par exemple, ces dernières apprennent à cuisiner avec leur grand-mère et suivent des cours de natation et de travaux pratiques.

La mère de famille a choisi l’école de la vie

Celle qui a ouvert un salon de beauté estime que le lecture et l’écriture (grammaire, orthographe, conjugaison) sont des matières essentielles. Concernant les mathématiques, elle prône l’utilisation de la calculatrice.

«Je pense qu’il s’agit d’une question de bon sens. Il s'agit d'apprendre des autres. Je suis une personne qui lit des livres et qui étudie, et j'espère que mes filles feront de même», a-t-elle confié.

Avant d’ajouter : «Je pense qu'il est plus important d'apprendre à un enfant à prendre l'avion et à voyager dans le monde entier que de le mettre dans une salle de classe. Je n'ai pas obtenu le moindre certificat d'études secondaires et j'ai monté plusieurs entreprises extraordinaires, ce qui prouve bien qu'on n'a pas besoin de cela».

Les internautes saluent sa décision

Sans réelle surprise, le clip est devenu viral depuis sa mise en ligne. En effet, la publication a récolté plus de 500 000 vues. La cheffe d’entreprise a également une reçu une vague de soutien de la part de ses abonnés. Dans les commentaires, de nombreux internautes partagent son point de vue :

«Les écoles n’apprennent rien et n’enseignent rien», «Mes enfants sont au collège. J’ai fait le choix de les retirer de l’école l’année dernière et je n’ai jamais regardé en arrière», «C'est tellement mieux d'apprendre des choses réelles dont nous aurons besoin», peut-on lire parmi les réactions.

Crédit Photo : Cassyanne Clark

De son côté, une autre utilisatrice a fait part de sa propre expérience et affirme que l’école affectait la santé mentale de son enfant.

Et vous, qu’en pensez-vous ?