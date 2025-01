« Les femmes auront plus de sexe avec les robots en 2025 », une étrange prédiction refait surface et interroge

Une étrange prédiction, vieille de 11 ans, refait surface ces temps-ci et nous laisse plutôt perplexes. Décryptage.

La futurologie, qui consiste à prévoir de manière crédible l'avenir à partir de données existantes, est un « art » délicat qu'il faut plutôt appréhender avec des pincettes sans être catégorique, sous peine d'être ridicule des années plus tard.

Un certain Ian Pearson pourrait en témoigner !

Ce futurologue britannique aurait ainsi prédit, en 2016, que les femmes remplaceraient sexuellement les hommes par les robots, en 2025. Onze ans plus tard, à l'heure de faire le bilan, force est de constater que cette prédiction bien étrange ne s'est jamais réalisée.

Crédit photo : DR

Les femmes vont-elles remplacer les hommes par des robots ?

Ian Person se serait donc lamentablement trompé, à moins que ce ne soit le toujours très racoleur « The Sun », qui l'aurait décrédibilisé en exagérant ses prévisions. En 2016, le célèbre tabloïd britannique, réputé pour ses titres aguicheurs outre-Manche, avait en effet rédigé un article à partir des prédictions du futurologue, tout en prenant quelques libertés avec ses propos.

Citant l'auteur, le média avait alors déclaré que « les femmes allaient privilégier davantage les robots pour du sexe que les hommes en 2025 ». Plutôt limpide ! Sauf que dans les faits, Ian Pearson n'a jamais rien écrit de tel. Au contraire, si ce dernier avait bel et bien envisagé un tel changement dans les pratiques sexuelles des femmes, il était clair, à ses yeux, que celui-ci n'interviendrait pas avant au moins... 2050, soit 25 ans plus tard.

Dans un article paru, à l'époque, sur son blog, le futurologue prédisait tout de même que « les contacts sexuels entre une personne et un appareil électronique (un sex toy par exemple) ou un robot allait être plus fréquents qu'entre deux personnes », dans un quart de siècle. Une prédiction plutôt crédible, étant donné les progrès en matière de robotique et d'intelligence artificielle.

De plus, pour étayer son propos, Ian Pearson évoquait l'évolution parfois complexe des relations entre les hommes et les femmes, en rappelant au passage que « les disputes, la confusion, le stress, la fatigue de l'un ou des deux partenaires (avaient) un impact négatif sur la qualité et la fréquence des rapports sexuels ». Des observations plutôt pertinentes et qui se vérifient déjà au sein de nombreux couples, de nos jours. Plusieurs témoignages, entendus ici ou là, abondent ainsi en ce sens.

Crédit photo : DR

Nul ne sait si ces prédictions de Ian Pearson se réaliseront un jour, mais une chose est sûre, il reste encore du temps avant d'en avoir le cœur net.

Messieurs, vous pouvez donc dormir tranquilles, vous ne serez pas remplacés de sitôt par les machines...