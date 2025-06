Voici combien de fois par semaine une femme doit faire l'amour pour être heureuse, selon une étude

À quelle fréquence une femme doit-elle avoir des rapports sexuels pour être heureuse ? Pour le savoir, des chercheurs ont mené une étude à ce sujet, en interrogeant les principales concernées.

Dans un couple, il existe plusieurs facteurs essentiels pour maintenir une relation durable comme la fidélité, la confiance, ainsi que ces trois points communs partagés par tous les couples heureux. Si nous devons adopter ces habitudes du quotidien pour que notre relation fonctionne, une nouvelle étude dévoile la fréquence idéale des rapports sexuels pour rendre une femme heureuse.

Cette étude a été menée auprès de 500 femmes hétérosexuelles, qui ont donné leur avis sur la question et qui ont dévoilé combien de fois par semaine elles doivent faire l’amour pour être heureuses. Voici les résultats.

La fréquence idéale

Selon l’étude, 85% des femmes qui ont l’amour au moins une fois par semaine se disent “sexuellement satisfaites”, contre 66% de celles qui ont des rapports une fois par mois. Ce chiffre tombe à 17% pour les femmes qui ont des rapports encore plus rares.

Ces résultats montrent qu’une femme doit faire l’amour au moins une fois par semaine pour être heureuse, comme l’affirme Alexandra Janssen, chercheuse à l’Université de Manchester. L’étude révèle également que les femmes qui considèrent le sexe comme “très important” dans leur couple ont une vie amoureuse plus heureuse que les autres.

“Les femmes ayant des rapports sexuels moins d’une fois par semaine sont beaucoup moins susceptibles d’être satisfaites dans leurs relations sexuelles”, a-t-elle affirmé, selon le Daily Mail.

Si cette étude dévoile des chiffres clairs, il est important de rappeler qu’elle ne repose que sur une petite partie de la population. Dans un couple, le plus important est de s’écouter et d’avoir des rapports intimes selon ses envies et non selon ce qui nous est dicté par la société. Chez certaines personnes, les rapports sexuels sont même secondaires, comme le prouve ce couple qui ne fait plus l’amour depuis des années mais qui s’aime comme au premier jour.