Ce fruit préféré des Français pourrait bientôt disparaître des rayons des supermarchés

Mauvaise nouvelle à l’approche de l’hiver : ce fruit très apprécié des Français pendant la saison hivernale pourrait disparaître des rayons des supermarchés.

Pour garder une alimentation saine et équilibrée, nous devons manger des fruits et légumes chaque jour. S’il peut s’agir d’une contrainte pour certains, c’est un vrai plaisir pour d’autres, notamment quand il s’agit de manger des fruits. En effet, les fruits ont un goût savoureux et sont parfaits pour faire le plein de vitamines.

Crédit photo : iStock

Si les Français aiment manger des fruits, certains sont plus appréciés que d’autres, notamment à l’arrivée de l’hiver. Mais cette année, l’un des fruits préférés des Français pourrait manquer dans les rayons des supermarchés.

Un fruit en disparition

Il s’agit de la clémentine, un fruit très apprécié des Français en hiver. Il s’agit du quatrième fruit le plus consommé en France, avec une moyenne de 4,2 kg par personne. À l’approche des fêtes de fin d’année, de nombreux foyers aiment manger un petit chocolat accompagné d’une clémentine pour ponctuer leur repas. Malheureusement, les clémentines pourraient se faire rares dans nos supermarchés cet hiver.

Crédit photo : iStock

La raison ? L’Espagne, le principal fournisseur de clémentines en France, a été victime de violentes inondations. Des pluies diluviennes se sont abattues sur le sud-est du pays. Les vergers et les potagers ont été inondés. Comme l’explique Le Journal du Net, les fruits gorgés d’eau pourrissent alors très rapidement, avant même d’être cueilis. En plus de cela, les inondations ont provoqué des glissements de terrain dans tout le pays et certaines routes sont impraticables, ce qui rend impossible l’acheminement des marchandises.

Pour toutes ces raisons, l’approvisionnement des clémentines est menacé. Selon France Bleu, on observerait une baisse de 60% des arrivages de clémentines en France dans les prochains mois. Un chiffre alarmant quand on sait que le pic des ventes a généralement lieu entre novembre et janvier. Il faudra sans doute faire sans les clémentines cet hiver, qui pourraient être absentes pendant les fêtes de fin d’année.