Le nouvel OPPO Find X9 Ultra révolutionne l'appareil photo chez les smartphones

Pour se démarquer de ses concurrents, OPPO mise sur la photo mobile de pointe. Le dernier bijou technologique de la marque, le OPPO Find X9 Ultra, compte bien révolutionner la prise de photo via smartphone.

Vous voulez un smartphone qui fait des photos d'excellente qualité ? La marque chinoise OPPO se fait un plaisir de répondre à vos attentes, et même plus. Avec son nouveau smartphone, le Find X9 Ultra, OPPO veut frapper un grand coup sur le marché en orientant sa technologie vers la photographie mobile de pointe.

Conçu comme un outil dédié à la prise de vue, le modèle intègre un téléobjectif optique 10x de 50 MP (mégapixels) ainsi qu’un double système de caméras Hasselblad de 200 MP, deux capteurs de 200 MP, des capacités vidéo de niveau professionnel et un design inspiré de Hasselblad.

« Le Find X9 Ultra marque une évolution importante dans l’histoire de l’imagerie chez OPPO. En associant des optiques avancées, des technologies de photographie computationnelle et des outils créatifs développés avec Hasselblad, ce modèle propose une approche renouvelée du smartphone orienté photographie. »

Crédit photo : OPPO

Le Find X9 Ultra introduit le nouveau système de caméra Hasselblad Master de nouvelle génération. Cinq caméras arrière conçues sur mesure fonctionnent ensemble afin d’offrir des performances avancées en matière de plage focale, de clarté optique et de fidélité des couleurs. Le zoom longue distance sur smartphone constitue depuis longtemps un défi technique en raison des contraintes d’espace.

Un téléobjectif Hasselblad fourni avec le smartphone

Le Find X9 Ultra réalise une avancée majeure avec l’introduction du téléobjectif Hasselblad 50 MP 10x Ultra-Sensing à zoom optique, offrant un zoom optique réel 10x ainsi qu’un zoom de qualité optique 20x, ce qui constitue une première dans l’industrie.

Crédit photo : OPPO

Au cœur du dispositif se trouve la structure périscopique à réflexion quintuple prisme, qui replie le trajet de la lumière à cinq reprises afin d’intégrer un objectif 10x tout en réduisant la longueur du module de 30 %. Associée à une architecture optique de trajectoire pure supprimant 99,9991 % de la lumière parasite et à une stabilisation optique par déplacement du capteur, elle permet de conserver une grande netteté des images, même à longue distance focale.

Pour couronner le tout, le X9 Ultra n’oublie pas les performances grâce à la puce Snapdragon 8 Gen5 et une batterie 7 050 mAh ! En réalité, tout a été pensé pour les usages intensifs, fans de photo et vidéastes.

Crédit photo : OPPO

Enfin, pour accompagner ce bijou technologique, OPPO présente également de nouveaux produits connectés, dont les écouteurs Enco Clip2, la montre connectée Watch X3 et la tablette OPPO Pad 5. À noter que le système d'exploitation de l'appareil est alimenté par ColorOS.

Le Find X9 Ultra sera disponible en Noir Toundra et Orange Canyon dès le 5 mai, au tarif de 1699,90 €. La précommande permet d’obtenir un kit photo professionnel d’une valeur de 599,90 €. La tablette, la montre et les écouteurs sont également proposés à des tarifs compétitifs sur la boutique officielle OPPO. De quoi convaincre les photographes en herbe qui veulent s’aguerrir avec du matériel de professionnel à emporter partout !