Les personnes qui laissent la vaisselle stagner dans l'évier ont ces 3 traits de caractère

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Une pile de vaisselle sale

On peut deviner les traits de personnalité d’une personne selon la façon dont elle fait la vaisselle. Si elle laisse cette dernière dans l’évier, cela peut en dire beaucoup sur elle.

Faire la vaisselle peut être une corvée pour de nombreuses personnes. Pour cette raison, certaines préfèrent reporter cette tâche à plus tard et laisser la vaisselle s’accumuler dans l’évier. Mais contrairement à ce que l’on pourrait croire, cette habitude n’est pas un simple manque de motivation puisque cela révèle bien autre chose.

Si vous laissez souvent la vaisselle stagner dans votre évier, voici combien de temps vous pouvez faire cela sans risque pour votre santé. En plus de cela, ce comportement peut en dire beaucoup sur votre personnalité.

De la vaisselle sale dans l'évierCrédit photo : iStock

Plusieurs études en psychologie ont démontré que les personnes qui laissent la vaisselle dans l’évier partagent souvent trois traits de caractère. Voici lesquels.

Des difficultés au quotidien

Tout d’abord, ces personnes ont généralement du mal à être régulières et ont des difficultés à gérer les responsabilités sur le long terme. Elles évitent ainsi les tâches répétitives et peu gratifiantes et préfèrent faire des actions avec récompense imméidate. Dans le cas de la vaisselle, la tâche est associée à une contrainte.

Un conflit dans un coupleCrédit photo : iStock

Selon le magazine Psychologies, les personnes qui laissent la vaisselle dans l’évier ont des difficultés à gérer les tensions au quotidien. Elles ne laissent pas les conflits éclater et préfèrent supporter un petit inconfort (la vaisselle dans l’évier) plutôt qu’une situation franchement désagréable (faire la vaisselle).

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Une surcharge émotionnelle

Enfin, laisser sa vaisselle dans son évier peut aussi être lié à une surcharge émotionnelle. Quand nous avons l’esprit encombré, nous pouvons refléter notre mental sur le monde qui nous entoure. Ainsi, l’évier surchargé devient aussi encombré que notre esprit.

Un comportement qui peut sembler anodin mais qui cache parfois des problèmes bien plus lourds à gérer.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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