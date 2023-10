Supermarché : Voici la liste des enseignes les moins chères selon une nouvelle enquête

Intermarché, Carrefour, E.Leclerc, Auchan… Quelle enseigne de la grande distribution propose les marques distributeurs les moins chères ? Voici la réponse délivrée par une étude.

En période d’inflation, les Français sont nombreux à vouloir faire des économies sur leurs courses. En un an, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 15%. Pour cette raison, nous sommes de plus en plus nombreux à nous tourner vers les marques distributeurs dans les magasins. En effet, ces dernières sont généralement 30% moins chères que les produits de marque. Pourtant, le produit à l’intérieur est souvent le même et la différence de prix s’explique uniquement par la différence de packaging.

Une enquête a récemment été réalisée par l'Institut NielsenIQ afin de savoir quelle enseigne proposait les marques distributeurs les moins chères. Pour mener cette étude, les chercheurs ont comparé les prix de 100 produits de marques distributeurs.

Crédit photo : iStock

Des relevés ont été effectués dans 7 000 magasins de France le 18 septembre 2023, excluant plusieurs enseignes comme Lidl, Aldi et Netto, qui ne proposent pas de marques distributeurs. Dans le cadre de cette enquête, seuls les prix ont été pris en compte, et non la composition et la qualité des produits.

L’enseigne la moins chère

Selon les résultats de l’enquête, c’est l’enseigne E.Leclerc qui proposerait les marques distributeurs les moins chères. Les prix de ce supermarché seraient inférieurs à 8% par rapport à la moyenne obtenue. Avec un indice de prix moyen de 100, E.Leclerc obtient un score de 91,7. L’enseigne se place devant Intermarché (92,1), Hyper U (96,5), super U (98,3) et Carrefour (99,7). Tous les autres supermarchés proposent quant à eux des marques distributeurs à des prix plus élevés comme Carrefour Market (100,3), Casino (100,7) et Auchan (103,6).

Vous savez désormais où faire vos courses pour faire un maximum d’économies pendant cette période d’inflation.