Les secrets du latte macchiato maison

Quoi de meilleur qu'un bon latte macchiato maison pour se réveiller en douceur. Cette boisson qui mélange café, lait et chocolat est en effet un délice que l’on aimerait pouvoir déguster à la maison, sans faire la queue de longues minutes au café de son quartier. La bonne nouvelle est qu’avec les bons ingrédients, et les bons accessoires de cuisine, il est ultra facile de se préparer un latte macchiato en quelques minutes top chrono. Découvrez notre recette et nos conseils pour réussir votre boisson à la perfection.

Qu’est-ce qu’un latte macchiato ?

Mais avant toute chose : qu’est-ce qu’un latte macchiato ? Cette délicieuse boisson caféinée tient son nom de l’italien, dont elle est originaire. En effet, macchiato signifie “taché” en raison des belles couleurs que l’on retrouve dans sa tasse en verre et des trois couches distinctes de ce latte pas comme les autres.

Attention donc à ne pas confondre le latte macchiato et le cappuccino. Non seulement les ingrédients ne sont pas versés dans le même ordre (un détail pour vous, mais à la dégustation cela change beaucoup). Mais le latte a une saveur beaucoup plus douce (et moins caféinée) que son cousin le cappuccino.

De quoi avez-vous besoin pour préparer un latte macchiato maison ?

La bonne nouvelle est que le latte macchiato fait certainement partie des recettes de boissons à base de café les plus simples et faciles à réaliser à la maison. Non seulement vous avez probablement déjà tous les ingrédients nécessaires dans votre réfrigérateur et vos placards.

Mais le seul accessoire un peu insolite dont vous aurez besoin pour cette recette est la buse à lait. Et vous n’aurez pas à casser votre tirelire pour vous équiper puisque le discounter Action en propose par exemple un modèle très efficace pour moins de 3 euros. Lorsque vous imaginez les économies que vous allez réaliser en préparant un latte macchiato maison plutôt que de vous rendre tous les matins dans votre chaîne de café préféré… Les calculs sont vite faits.

Sinon, il vous faudra juste un peu de lait (de vache ou végétal, c’est vous qui décidez), du café et du sucre !

Lait végétal ou animal ?

Le choix du meilleur lait pour préparer son macchiato maison dépend entièrement de vos goûts personnels (et de vos convictions). Si vous souhaitez privilégier un lait végétal, optez pour un lait sucré, qui se mariera mieux avec votre boisson caféinée. Vous pouvez par exemple vous tourner vers un lait de coco (à la consistance plus crémeuse), ou un lait d’amande/de noisette (toujours un peu sucré, mais au goût moins prononcé). Évitez par contre le lait d’avoine ou de soja qui auront une saveur un peu trop amère, pas forcément indiquée pour un latte macchiato.

Notre recette de latte macchiato maison

Passons maintenant à la recette. Pour réaliser un délicieux macchiato maison, voici la marche à suivre :

1. Faire chauffer le lait dans une casserole avec un peu de sucre (ou de vanille, au choix) ;

2. Le verser dans un récipient haut et le faire mousser à l’aide de la buse à lait. Pensez à bien garder votre buse immobile et au fond du récipient. Cela vous permettra d’obtenir une mousse de lait légère et onctueuse, et de ne pas en mettre partout ;

3. Verser dans une tasse de café haute ;

4. Ajouter un expresso ;

5. Déguster !

N'hésitez pas à pimper votre recette en mettant un peu de sirop de caramel ou de chocolat chaud contre les parois de votre tasse à café ! Cela donnera un latte macchiato encore plus gourmand !