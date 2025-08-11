L'Oréal engage une star d'OnlyFans pour promouvoir son maquillage auprès des jeunes femmes et fait polémique

L’Oréal a fait le choix surprenant d’engager une star d’OnlyFans pour promouvoir sa nouvelle ligne de cosmétique. Cependant, ce choix pose question au sein d’associations.

L’Oréal vient d’engager la star d’OnlyFans, Ari Kytsya, pour faire la promotion de sa ligne de maquillage Urban Decay, rapporte The Guardian. Cette gamme de produits, garantie vegan, est particulièrement populaire auprès des jeunes adolescentes. Dès lors, le choix d’engager une créatrice de contenu pour adultes comme nouvelle ambassadrice fait débat.

Sur le net, Ari Kytsya a une double casquette. Outre son contenu OnlyFans, l’Américaine propose des tutoriels beauté et lifestyle à ses 4,6 millions d’abonnés cumulés sur Instagram et TikTok. C’est sans doute cela qui a motivé la marque à faire appel à la jeune femme.

Cependant, cela pose problème pour Penny East, la directrice générale de la Fawcett Society, la principale organisation caritative du Royaume-Uni militant pour les droits des femmes et l'égalité des sexes. Selon elle, la décision de L’Oréal de collaborer avec une star d’OnlyFans aide inconsciemment à la promotion du site et de son contenu explicite. La directrice a qualifié ce choix de « préoccupation légitime ».

Un choix qui fait réagir

Par ailleurs, et comme le souligne The Guardian, la collaboration entre L’Oréal et Ari Kytsya va à l’encontre de la « Charte des valeurs » de la marque de beauté. En effet, cette dernière définit les normes éthiques auxquelles doivent adhérer les influenceurs qui travaillent avec la marque.

La charte stipule que les influenceurs ne doivent pas avoir publié de contenu pornographique et d’autres « contenus en contradiction avec nos valeurs de respect, de tolérance et d’inclusion ».

Pour se défendre, L’Oréal a cité l’ouverture d’esprit de Ari Kytsya dans l'industrie de la mode et de la beauté. Pourtant, Penny East se demande si Ari Kytsya était un choix judicieux comme modèle pour les jeunes filles qui achètent les cosmétiques Urban Decay.

« Nous sommes préoccupés par les milliers de très jeunes femmes qui rejoignent le site dans l'espoir de trouver gloire et fortune. La majorité des créateurs d'OnlyFans gagnent très peu d'argent et la pression pour trouver une case niche pousse les femmes à créer des contenus de plus en plus explicites », rappelle-t-elle.

Selon elle, « l'intégration des créateurs de contenu OnlyFans dans les campagnes de maquillage grand public ne fera que rendre OnlyFans plus attractif pour les jeunes filles ».

La publicité Urban Decay a déjà été vue 18,7 millions de fois sur TikTok. Elle n’hésite pas à jouer avec les codes du langage pour adulte tout en présentant la star d’OnlyFans à travers des images pixellisées rappelant le contenu sensible qu’elle propose sur le site controversé. Quoi qu’il en soit, la polémique a permis d'accroître grandement la visibilité de la marque.