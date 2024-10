Lidl propose l'accessoire indispensable pour vous réchauffer malgré la baisse des températures

Affrontez l’automne et l’hiver en toute sérénité avec cet accessoire vendu à prix réduit chez Lidl.

Vous l’aurez sans doute remarqué, il fait de plus en plus froid. Certaines régions de France sont même passées sous la barre des 0° Celsius quelques jours seulement après le début de l’automne. Les températures risquent de continuer de chuter sur leur lancée. Il faut donc se préparer à plusieurs mois de fraîcheur, surtout si vous vivez dans la moitié nord du pays.

Alors, pour rester au chaud durant cette période, beaucoup se munissent de pulls et de manteaux. Mais qu’en est-il de vos nuits ? Il serait dommage de dégrader votre sommeil parce que vous avez trop froid dans votre lit.

Plus de panique, Lidl met en vente cet accessoire parfait qui convient, d’ailleurs, pour toutes les saisons. Ainsi, vous aurez bien chaud en hiver, tandis que la chaleur sera modérée en été. Et comme si cela ne suffisait pas, cet accessoire est vendu avec 49% de réduction.

L’accessoire parfait pour rester au chaud et passer de bonnes nuits

Crédit photo : Lidl

Cet accessoire indispensable de vos nuits, c’est la couette à cassettes classique Fjödur Fjödur. Cette dernière est composée à 70% de plumes et à 30% de duvet pour passer des nuits confortables. Comme la plupart des produits Fjödur Fjödur, cette couette est légère, élastique et fabriquée en Allemagne. Elle emmagasine la chaleur et absorbe l’humidité. Elle se caractérise aussi par une excellente respirabilité, renseigne la description du produit.

En plus des plumes et du duvet, la housse de la couette est douce puisqu’elle est 100% coton. Cela lui a valu le label « Barrière contre les acariens et coton » par l’organisme de certification Wessling.

Crédit photo : Lidl

La couette Fjödur Fjödur est vendue sous différentes tailles pour que tout le monde puisse en profiter. Côté lavage, pas de problème. La couette est lavable en machine jusqu’à 60° et peut même aller au sèche-linge. Comme vous pouvez le constater sur les photos, la couette possède une taille et une épaisseur pratique, permettant de se ranger facilement dans le sac de transport.

La couette Fjödur Fjödur est vendue au prix de 49,99 euros au lieu de 99,90 euros pendant une durée limitée sur le site de Lidl.

Crédit photo : Lidl