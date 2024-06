Lidl vous propose de créer le produit de vos rêves aux couleurs de l'enseigne

Avis aux âmes créatives (et les autres) : l’enseigne Lidl vous propose de créer le produit de vos rêves, le tout aux couleurs de l’enseigne et grâce à sa nouvelle plateforme. L’une des créations ayant obtenu le plus de vote permettra à son créateur de remporter une belle surprise…

Cela n’aura échappé à personne : Lidl figure sur le podium des enseignes préférées des Français. Il faut dire que la chaîne de magasins propose des prix attractifs et des bons plans.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’enseigne sait se démarquer de ses concurrents. Et pour cause : la marque vient de lancer une opération qui va plaire aux fans de Lidl et aux férus de nouvelles technologies.

En effet, l’enseigne vous propose de créer le produit de vos rêves aux couleurs emblématiques de Lidl. Une initiative rendue possible grâce à sa plateforme d’intelligence artificielle.

Crédit Photo : Shutterstock

LIDLIZE : l’outil qui réalise l’objet Lidl de vos rêves !

Intitulé Lidlize, cet outil permet aux utilisateurs d’imaginer et de concevoir n’importe quel objet avec les couleurs de Lidl, le tout à partir de simples mots. Oui, vous avez bien lu. Les personnes les plus créatives se verront récompensées de la plus belle des façons.

Pour ce faire, il suffit de se rendre sur Lidlize.com. Une fois cette étape terminée, les participants doivent décrire l’objet qu’ils souhaitent réaliser dans le moteur de recherche.

Crédit photo : Lidl

Ensuite, la plateforme affichera trois visuels générés par l’intelligence artificielle. De leur côté, les clients choisiront leur image préférée. À noter que vous avez la possibilité de faire une nouvelle demande pour que la plateforme vous propose de nouveaux designs de votre produit.

Pour valider la création, il suffit d’indiquer son pseudo et son adresse mail. Cette dernière sera alors affichée dans la partie «collection» du site, un espace qui regroupe les créations de tous les utilisateurs.

Un an de courses à gagner

Comme le précise Lidlize, vous pouvez également partager l’image sur les réseaux sociaux pour booster sa visibilité.

Autre point important : les votes sont ouverts à tous. Parmi les objets les plus plébiscités, Lidl choisira l’un d’entre eux pour le réaliser pour de vrai et l’offrir à son créateur. Mais ce n’est pas tout !

Les trois personnes ayant obtenu le plus de likes gagneront un an de courses chez l’enseigne. Incroyable, n’est-ce pas ? Désormais, vous savez ce qu’il vous reste à faire. Rendez-vous dès maintenant sur Lidlize.com pour Lidlizer l’objet de vos rêves.

Attention, vous avez jusqu’au 30 juin 2024 pour tenter votre chance.